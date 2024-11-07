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رياضة

ليفاندوفسكي يزامل ميسي في قائمة أساطير برشلونة

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

برشلونة، تمكن البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، من ضم اسمه إلى قائمة أساطير نادي برشلونة الإسباني، بعد تسجيله هدفين في المباراة التي فاز بها الفريق الكتالوني على مضيفه النجم الأحمر الصربي 5/ 2 مساء الأربعاء في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وانضم ليفاندوفسكي إلى قائمة أساطير برشلونة، التي تضم أمثال هريستو ستويشكوف والأرجنتيني ليونيل ميسي والكاميروني صامويل إيتو بعد تسجيله الهدف رقم 700 للنادي الكتالوني في دوري الأبطال.

وسجل برشلونة ظهوره الأول على الساحة القارية في الثالث من سبتمبر 1959 على ملعب فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا، وفي ذلك اليوم سجل خوان سيجارا الهدف الأول للفريق في المسابقة، ومنذ ذلك الحين أحرز الفريق 702 هدف حتى الآن.

وتولى ستويشكوف مسؤولية تسجيل الهدف رقم 100 لبرشلونة في دوري الأبطال، في الثالث من نوفمبر 1993 في مباراة الفوز على اوسترينا فيينا النمساوي 2 /1 في دور الستة عشر.

وبعد ذلك بسبعة أعوام، وتحديدا في عام 2000، سجل الهولندي باتريك كلويفرت الهدف رقم 200 للنادي الكتالوني في مباراة الفوز 4 /0 على ليدز يونايتد ثم أحرز إيتو الهدف رقم 300 في شباك تشيلسي في 22 فبراير 2006 وأحرز الإسباني ديفيد فيا الهدف رقم 400 في شباك روبن كازان في 29 سبتمبر 2010.

وتكفل الساحر الأرجنتيني ميسي بتسجيل الهدف رقم 500 في تاريخ برشلونة بدوري الأبطال يوم 30 سبتمبر 2014 في مباراة الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2 /3.

وسجل الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف رقم 600 على الساحة القارية خلال الفوز على توتنهام 4 /2 في الثالث من أكتوبر 2018.

 

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