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رياضة

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف ليفاندوفسكي أمام ريال سوسيداد

نجم برشلونة يسخر
نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف ليفاندوفسكي أمام ريال سوسيداد

سخر رافينيا نجم برشلونة، من الهدف الملغى للبرسا أمام ريال سوسيداد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الليجا. 

وتقدم روبرت ليفاندوفسكي بالهدف الأول للبارسا في الدقيقة (13)، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

ونشر اللاعب البرازيلي، ستوري على حسابه بشبكة إنستجرام، تضمنت صورة هدف ليفاندوفسكي،  وصورة من التقنية، مع صورة لأحذية ذات أطراف طويلة بشكل مبالغ فيه.


ويرى رافينيا بسخرية، أن هذه الصورة تمثل شكل أقدام المهاجم البولندي حتى يتم احتسابه متسللا في هذه اللعبة.

 

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن رد فعل لجنة الحكام الإسبانية على حالة الجدل الواسعة التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بسبب إلغاء هدف لصالح فريق برشلونة خلال مباراته أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني. 

 

خسر برشلونة أمام ريال سوسيداد، بهدف دون رد بملعب أنويتا، في مواجهة  الفريقين بالجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني "الليجا".  

وشهد المباراة وما تبعها حالة جدل كبيرة بسبب إلغاء هدف برشلونة الذي سجله مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 13 بسبب التسلل عقب العودة لتقنية لـ VAR.

 

ووفقًا لما جاء بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللجنة الفنية للحكام، أشارت إلى أن لا يوجد أي مجال لوجود خطأ في إلغاء هدف برشلونة، لأن القرار صحيح، ولا يحتاج كل هذا الجدل.

وبحسب المصدر ذاته" فإن تقنية Hawk-Eye ترصد حالات التسلل التي لا يمكن أن يتم رؤيتها بالعين المجردة، لأن تلك الأداة تعتمد على 10 كاميرات إضافية غير المستخدمة في الإنتاج التلفزيوني لتوضيح أي شكوك تتعلق بمواقع اللاعبين.

 

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رافينيا برشلونة ريال سوسيداد الليجا ليفاندوفسكي

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