حزب الله: إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من احتلال قرية لبنانية واحدة

قالت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن حتى الآن من احتلال قرية لبنانية واحدة في جنوب البلاد، بعد أكثر من شهر على تكثيف ضرباته الجوية وبدء العملية البرية.

قرية لبنانية واحدة لم يتمكن حزب الله من احتلالها

وبحسب وكالة "رويترز"، أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف أنه بعد 45 يوما من القتال الدامي، ما زال العدو عاجزا عن احتلال قرية لبنانية واحدة.

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب المدعوم من طهران، والتي تعرّضت لدمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفتها على مدى الأسابيع الماضية.

وفجر اليوم الاثنين، دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، للتحذير من طائرة مسيرة، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يتتبع هدفا مشبوها أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.