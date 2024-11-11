يونيسف تعلن حصيلة شهداء أطفال لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “ اليونيسف”، اليوم الاثنين، استشهاد أكثر من 200 طفل في لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وقبل وقت سابق أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر أنهى اجتماعه منذ قليل، بالموافقة على المسودة المطروحة بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي للتسوية بلبنان، حسبما ذكرت فضائية “الجزيرة”.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد قالت إن الكابينت "المجلس الأمني المصغّر" سيجتمع الليلة، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وحسبما ذكرت "يديعوت أحرونوت"، فإن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تبادلوا مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط وأنباء عن وساطة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان.

واستشهد 38 شخصا أمس الأحد في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.