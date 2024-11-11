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رياضة

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ 64

كولر
كولر

يحتفل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 64، حيث يعد السويسري من مواليد 11 نوفمبر 1960. 

وتعاقد النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر في التاسع من سبتمبر لعام 2022 ليستمر في القيادة الفنية للقلعة الحمراء حتى الأن. 

وتستعرض فيتو أرقام كولر مع الأهلي منذ توليه المسئولية الفنية للفريق. 

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي 

 قاد كولر الأهلي في 131 مباراة  بجميع البطولات نجح خلالها في تحقيق الفوز في 94 لقاء، و23 تعادل، وتلقى الخسارة في 14 مباراة فقط.

بطولات كولر مع الأهلي 

وخلال عامين قضاهما كولر مع النادي الأهلي  نجح في الحصول على 11 بطولة بواقع 2 دوري أبطال إفريقيا 2 دوري مصري 2 كأس مصر 4 سوبر مصري وكأس القارات الثلاثه. 

كما نجح السويسري في الحصول مع الأهلي علي برونزية كأس العالم للأندية.

ولم يخسر كولر مع الأهلي سوى لقب وحيد وهو السوبر الإفريقي في مناسباتان، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والزمالك. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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في عيد ميلاده الـ 64، 11 بطولة لـ كولر مع الأهلي

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