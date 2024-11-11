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خارج الحدود

وسائل إعلام إسرائيلية: اندلاع حرائق بعد سقوط مسيرة بالجليل

حرائق في شمال إسرائيل،
حرائق في شمال إسرائيل، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين أن حرائق اندلعت بعد سقوط مسيرة وانفجارها قرب بلدة ليمان بالجليل دون تفعيل صفارات الإنذار.

اندلاع حرائق في إسرائيل 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، عن اعتراض  4 طائرات مسيرة أطلقت من جهة الشرق باتجاه إسرائيل.

جيش الاحتلال يتصدى لـ 4 طائرات مسيرة 

وقال  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، أمس الأحد  في بيان، أنه اعترض مسيرتين في منطقة البحر الميت وصلتا من جهة الشرق ولم تتجاوزا الجانب الإسرائيلي.

 

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استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية في الجليل الأعلى

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إسرائيل طائرات مسيرة جيش الاحتلال

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