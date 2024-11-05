الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية في الجليل الأعلى

طيران الاحتلال، فيتو
طيران الاحتلال، فيتو

أفادت تقارير إخبارية بأنه تم استهداف قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية في الجليل الأعلى، اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  أن مستوطنين هاجموا جنديتين في موقع استيطاني بالضفة الغربية المحتلة، في حادث غير معتاد.

وقال جيش الاحتلال إن الجنديتين تلقتا الرعاية الطبية في مكان الحادث، بينما فر المهاجمون الذين تلاحقهم قوات الأمن.


وأضاف: "يدين جيش الاحتلال الإسرائيلي أي عنف ضد جنوده، وسيواصل العمل للحفاظ على النظام في الضفة الغربية".

ويشن المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفي بعض الأوقات تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن من النادر أن يستهدف المستوطنون جنودا إسرائيليين.

والإثنين دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة، معربة عن قلقها بعد إحراق نحو 20 سيارة في البيرة قرب رام الله، ليل الأحد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء هذه التقارير وغيرها التي تفيد بتزايد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".

وبالإضافة إلى إحراق السيارات، تحدث ميلر أيضا عن هجمات مستوطنين في الضفة الغربية على منازل وقتل مواشي الفلسطينيين وعرقلة قطف الزيتون.

وقال: "من الضروري أن تقوم حكومة إسرائيل بردع عنف المستوطنين المتطرفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل المجتمعات من الأذى بما يتوافق مع التزاماتها الدولية".

وأضاف المتحدث: "يشمل ذلك التدخل ومنع هذا العنف ووضع حد له. كما يجب على السلطات المعنية بذل كل ما في وسعها لتهدئة التوترات ومحاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد المدنيين على قدم المساواة، بغض النظر عن خلفية مرتكب الجريمة أو الضحية".

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إسرائيل الجليل الأعلى الضفة الغربية الولايات المتحدة الاحتلال قاعدة ميرون

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