الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابطين بجروح خطيرة جنوب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، بإصابة ضابطين من وحدة المدرعات بجروح خطيرة في منطقة جنوب غزة.

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن  استهداف قوة صهيونية من 15 جنديًّا والإجهازعليهم من المسافة صفر غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا في قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43603  شهداء و102929 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و164 مصابا خلال 24 ساعة.

txt

وكيل الأزهر: العالم يغض الطرف عن جرائم الصهاينة في غزة ولبنان

txt

القاهرة تستضيف مباحثات مصرية ماليزية، السيسي يلتقي رئيس وزراء ماليزيا، ويبحثان تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، ويناقشان تطورات الحرب على غزة ولبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال غزة

مواد متعلقة

حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى خلال عملية جديدة ضد جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم هزيمة حزب الله وبدء مهمة جديدة في لبنان

الأكثر قراءة

الفرح اتقلب جنازة، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة أمام قاعة أفراح بالإسكندرية

خبير عقاري يكشف مصير 2 مليون شقة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

محلل سياسي يكشف توجه ترامب تجاه مصر وشرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

بسبب الكرة الذهبية، أبو تريكة يوجه رسالة لـ فينيسيوس بعد تألق مرموش

عمر مرموش أول لاعب بالتاريخ يسجل 3 أهداف في مباريات متتالية من ركلة حرة

منتخب مصر يخوض أول تدريباته باستاد الدفاع الجوي،وتغيير موعد مباراة بتسوانا (صور)

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على 5 آخرين بالأقصر

منوعات

المزيد

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"تخرب البيوت "، عالم أزهري يحذر من ظاهرة التخبيب الإلكتروني

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (2 – 4)

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads