جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابطين بجروح خطيرة جنوب غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، بإصابة ضابطين من وحدة المدرعات بجروح خطيرة في منطقة جنوب غزة.

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف قوة صهيونية من 15 جنديًّا والإجهازعليهم من المسافة صفر غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا في قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43603 شهداء و102929 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و164 مصابا خلال 24 ساعة.

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