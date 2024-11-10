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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترض مسيرتين في منطقة البحر الميت

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه اعترض مسيرتين في منطقة البحر الميت وصلتا من جهة الشرق ولم تتجاوزا الجانب الإسرائيلي.

حزب الله يهاجم قاعدة إسرائيلية 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، أنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية التي تضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

وأضاف حزب الله اللبناني: "هاجمنا بمسيرات انقضاضية قاعدة الناعورة التي تضم مخازن الطوارئ لألوية الاحتياط جنوب غرب بحيرة طبريا".

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