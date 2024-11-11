7 غارات أمريكية بريطانية على مواقع للحوثيين شمال اليمن

اليمن، شنت مقاتلات أمريكية وبريطانية، فجر الإثنين، غارات جديدة على مواقع للحوثيين في شمال اليمن، بحسب وسائل إعلام مقربة من جماعة الحوثي.

وتحدثت وسائل إعلام عن 7 غارات جوية على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وغارتين على منطقة الرحبة بمديرية الصفراء في صعدة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من غارات مماثلة شنتها مقاتلات أمريكية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محافظتي صنعاء وعمران.