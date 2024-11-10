أخبار الفن اليوم، خلافات بين أحمد العوضي وميرنا نور الدين في "فهد البطل"، تامر حسني يتألق في حفله بدبي وسط تفاعل الجمهور، سامح حسين يصور فيلم "تحت الطلب"

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

تدخل الفنانة ميرنا نور الدين في خلافات مع أحمد العوضي ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل" المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، وذلك بسبب غيرتها عليه من تعامله من الفتيات خلال أحداث العمل.

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل “فهد البطل” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

أحيا الفنان تامر حسني، حفله الغنائي بالقرية العالمية في دبي، اليوم الأحد، وسط حضور جماهيري كبير.



وبدأ تامر حسني حفله بأغنية مع بهاء سلطان “زعلت”، بالإضافة إلي أغنية هرمون السعادة وسط تفاعل كبير من الحضور وقدم عددا آخر من أغانيه الشهيرة.

تشارك الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني القادم بمسلسل ناقص ضلع وانتهى المؤلف طارق مهاب من كتابة ما يقرب من 5 حلقات من العمل.



وتظهر حلقات العمل منفصلة متصلة تحمل بعض القصص، ويضم العمل عدد من ضيوف الشرف بواقع فنان كل حلقتين.

وتجري الشركة المنتجة حاليًا تعاقدات مع بعض الفنانين المقرر ظهورهم خلال أحداث العمل.



والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

بدأ الفنان سامح حسين تصوير فيلم جديد يحمل اسما مؤقتا “تحت الطلب”، حيث يعكف حاليا على تصوير المشاهد الداخلية للفيلم داخل أحد الاستوديوهات بمنطقة الشيخ زايد.

وقال سامح حسين في تصريح خاص لفيتو: إن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن قصة الفيلم مختلفة، ويناقش بعض الموضوعات الهامة بشكل كوميدي اجتماعي.

وأضاف سامح أنه يريد دائما أن يقدم عملًا فنيا يحتوى على قضية أو مشكلة إجتماعية هامة، حتى تحقق المعادلة، وهي تقديم عمل سينمائي ومشاركة المجتمع قضاياه.

أعلن الفنان أحمد محارب وفاة والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب: "توفت إلى رحمة الله تعالى والدتى الحبيبة والدفنة فى مقابر العائلة (مقابر كفر فاروق) بعين شمس شارع إبراهيم عبد الرازق ادعو لها بالرحمة والعفو والمغفرة صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد فاطمة الزهراء".





محمد نجاتي عدو مصطفى شعبان في حكيم باشا

يشارك الفنان محمد نجاتي ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية ابن عم حكيم الذى يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويظهر له كل الكره خلال أحداث العمل بسبب تميزه عليه في كل شيء.



ويتعرض الفنان مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا لمطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول على ما لديه من آثار.



ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار.

استطاع فيلم الرومانسية الجديد “الهوى سلطان” بطولة منة شلبي وأحمد داوود تحقيق 2 مليون جنيه إيرادات ليلة أمس.



والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي كوميدي عن العلاقات والحب بين الأصدقاء وتم تغيير اسمه مرتين من “قاعة الأوركيد”، لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

والفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري.