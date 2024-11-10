وفاة والدة الفنان أحمد محارب

أعلن الفنان أحمد محارب وفاة والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب: "توفت إلى رحمة الله تعالى والدتى الحبيبة والدفنة فى مقابر العائلة (مقابر كفر فاروق) بعين شمس شارع إبراهيم عبد الرازق ادعو لها بالرحمة والعفو والمغفرة صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد فاطمة الزهراء".

أحمد محارب

يذكر أن أحمد محارب هو خريج استوديو مركز الإبداع الفني بدار الاوبرا المصرية، وكانت بدايته في مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم الأوبرا.

بدأ مسيرته التليفزيونية من خلال مسلسل المواطن إكس، ثم أكمل مشواره بأعمال كثيرة، وكانت أول أعماله في السينما فيلم “الطريق الدائري” مرورا بفيلم “شد أجزاء” وشارك في فيلم “قلب امه”.