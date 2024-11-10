الأحد 10 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مؤلف ناقص ضلع لـ نيللي كريم ينتهي من كتابة 5 حلقات

نيللي كريم
نيللي كريم

تشارك الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني القادم بمسلسل ناقص ضلع وانتهي المؤلف طارق مهاب من كتابة ما يقرب من 5 حلقات من العمل.

وتظهر حلقات العمل منفصلة متصلة تحمل بعض القصص، ويضم العمل عدد من ضيوف الشرف بواقع فنان كل حلقتين.

وتجري الشركة المنتجة حاليًا تعاقدات مع بعض الفنانين المقرر ظهورهم خلال أحداث العمل.

 

تفاصيل مسلسل ناقص ضلع 


والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

 

وتصور نيللي كريم حاليا مشاهدها في فيلم “هابي بيرزداي”، برفقة كل من: شريف سلامة وحنان مطاوع، ولم يتحدد موعد طرح الفيلم للعرض السينمائي بعد.

ويعرض لنيللي كريم حاليًا في دور العرض فيلم “السرب” الذي يشارك في بطولته كل من: أحمد السقا وشريف منير ومحمد ممدوح ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وجسدت نيللي كريم في دراما رمضان 2024 دور البطولة في مسلسل “فراولة”، بمشاركة شيماء سيف وصدقي صخر ولبنى ونس وأحمد فهيم.

 

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