الأحد 10 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

حضور جماهيري كبير في حفل تامر حسني بدبي (صور)

حفل تامر حسني، فيتو
حفل تامر حسني، فيتو

توافد عدد كبير من الجمهور علي حفل تامر حسني بالقرية العالمية في دبي، حيث رفع الحفل شعار “كامل العدد”. 

حفل تامر حسني في دبي  

وحرص عدد من الجمهور علي ترديد كلمة “بنحبك يا تامر” في انتظارهم لصعود المطرب علي المسرح لانطلاق الحفل.

 

ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال حفل دبي، عدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح.

وكشف الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت كـ الآتي: الفئة الأولى سعرها 25 درهما والفئة الثانية 30 درهما. 

ألبوم تامر حسني الجديد 

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان تامر حسنيتجهيزات ألبومه الجديد، والذي من المفترض طرحه خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح آخر ألبوماته “هرمون السعادة”، والذي قدم فيه العديد من الأشكال الموسيقية المختلفة.

 

 

 

ألبوم هرمون السعادة لـ تامر حسني 

وكان الفنان تامر حسني قد طرح العام الماضي ألبوم هرمون السعادة وحقق نجاحا كبير، خاصة أن قدم أشكال مختلفة، بالإضافة إلي أنه قدم ديو موحشتكيش مع الفنانة ثراء جبيل، وكليب موضوع رجعونا مع رانيا منصور، بالإضافة إلى ديو مع مها فتوني بعنوان 30 حياة وديو أخر مع زاب ثروت.

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