2 مليون جنيه إيرادات "الهوى سلطان" أمس

استطاع فيلم الرومانسية الجديد “الهوى سلطان” بطولة منة شلبي وأحمد داوود تحقيق 2 مليون جنيه إيرادات ليلة أمس.

فيلم الهوى سلطان

والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي كوميدي عن العلاقات والحب بين الأصدقاء وتم تغيير اسمه مرتين من “قاعة الأوركيد”، لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

والفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري.