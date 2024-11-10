الأحد 10 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

خلافات بين أحمد العوضي وميرنا نور الدين في "فهد البطل"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تدخل الفنانة مرينا نور الدين في خلافات مع أحمد العوضي ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل" المقرر ان يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، وذلك بسبب غيرتها عليه من تعامله من الفتيات خلال احداث العمل.

سجن أحمد العوضي في "فهد البطل"

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل “فهد البطل” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها، يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة؛ ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات، في مقدمتهن الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس وميرنا نور الدين.

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