تامر حسني يتألق في حفله بدبي وسط تفاعل الجمهور (فيديو وصور)

أحيا الفنان تامر حسني، حفله الغنائي بالقرية العالمية في دبي، اليوم الأحد، وسط حضور جماهيري كبير.

حفل تامر حسني في دبي

وبدأ تامر حسني حفله بأغنية مع بهاء سلطان “زعلت”، بالإضافة إلي أغنية هرمون السعادة وسط تفاعل كبير من الحضور وقدم عددا آخر من أغانيه الشهيرة.

ألبوم تامر حسني الجديد

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان تامر حسنيتجهيزات ألبومه الجديد، والذي من المفترض طرحه خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح آخر ألبوماته “هرمون السعادة”، والذي قدم فيه العديد من الأشكال الموسيقية المختلفة.

ألبوم هرمون السعادة لـ تامر حسني

وكان الفنان تامر حسني قد طرح العام الماضي ألبوم هرمون السعادة وحقق نجاحا كبير، بالإضافة إلي أنه قدم ديو موحشتكيش مع الفنانة ثراء جبيل، وكليب موضوع رجعونا مع رانيا منصور، بالإضافة إلى ديو مع مها فتوني بعنوان 30 حياة وديو أخر مع زاب ثروت.