الأحد 10 نوفمبر 2024
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رياضة

استبعاد لامين يامال، تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال سوسيداد

برشلونة
برشلونة

 الدوري الإسباني، أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، بملعب أنويتا، في مواجهة تجمع الفريقين بالجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني "الليجا".  

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد

وشهد تشكيل برشلونة غياب النجم الإسباني الشاب لامين يامال لعدم جاهزيته وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:"
 

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موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وتنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد، في العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

وتذاع مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر قناة beIN sports HD 1.

ويسعى فريق هانز فليك للفوز وتعزيز موقفه بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، قبل بداية فترة التوقف الدولي بنوفمبر الجاري.

ويملك برشلونة 33 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويحتل ريال سوسيداد المركز 12 بـ 15 نقطة.

 

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