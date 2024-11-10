حصاد الجولة الثانية من الدوري الممتاز، 3 أندية بالعلامة الكاملة، الأهلي والزمالك أقوى خط هجوم , الاتحاد والمصري والجونة أقوى دفاع، رقم سلبي لـ حرس الحدود

الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بمشاركة 18 فريقا للمرحلة الأولى من البطولة بالنظام الاستثنائي موسم 2024-2025.

وتتوقف مباريات الدوري بشكل مؤقت بسبب التوقف الدولي والتي يخوض المنتخب الوطني خلالها مباراتان أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا.

وفي السطور التالية نعرض أبرز أرقام الجولة الثانية في الدوري الممتاز مع أبرز إحصاءات المسابقة.

ثلاثة أندية بالعلامة الكاملة بالدوري المصري بعد الجولة الثانية

حصد ثلاثة أندية العلامة الكاملة في بطولة الدوري المصري الممتاز قبل فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر الجاري.

والأندية الثلاث هم الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري، وحصد الثلاثي 6 نقاط بعد جولتين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

ندرة تهديفية، الجولة الثانية للدوري المصري

شهدت الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري ندرة تهديفية بعدما سجل 15 هدفا مقارنة بالجولة الأولي للبطولة والتي شهدت إحراز 21 هدفا.

وسيطر التعادل السلبي على مباراتين، والتعادل 1-1 علي مباراة، فيما تكررت نتيجة 1-0 في ثلاث مباريات، وسجلت نتيجة مباراة الجيش وغزل المحلة 3-2 أكبر نتائج الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

الأهلي أقوى خط هجوم

يعد فريق الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز بعد مرور جولتين برصيد 6 أهداف بواقع تسجيل 5 أهداف في شباك سيراميكا وهدف في شباك زد يليه الزمالك بواقع 3 أهداف في البنك الأهلي وهدفين في سموحة.

الأهلي

أقوى خط دفاع

يعد أندية الاتحاد والمصري والجونة هم أقوى خط دفاع في الدوري الممتاز حيث لم تستقبل شباكهم أي هدف حتى الان.

4 أندية لم تسجل أي هدف في الدوري الممتاز

ولم تسجل أندية الجونة والاسماعيلي وفاركو وزد أي هدف حتى الان في الدوري الممتاز.

رقم سلبي لـ حرس الحدود

حقق فريق حرس الحدود رقما سلبيا في أول جولتين كونه الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة في الدوري الممتاز ليحتل المركز الأخير.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق هدف عن الزمالك بعد انتهاء الجولة الثانية وقبل فترة التوقف الدولي نوفمبر الجاري.

1- الأهلي 6 نقاط

2- الزمالك 6 نقاط

3- الاتحاد السكندري 6 نقاط

4- المصري البورسعيدي 4 نقاط

5- بيراميدز 4 نقاط

6- سموحة 3 نقاط

7- طلائع الجيش 3 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

9- بتروجيت نقطتان

10- مودرن سبورت نقطتان

11- الجونة نقطتان

12- غزل المحلة نقطة واحدة

13- البنك الأهلي نقطة واحدة

14- إنبي نقطة واحدة

15- زد اف سي نقطة واحدة

16- الإسماعيلي نقطة واحدة

17- فاركو نقطة واحدة

18- حرس الحدود 0 نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي

ترتيب هدافي الدوري المصري

تساوي 7 لاعبين في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية.

وسام أبو علي الأهلي هدفان

أحمد عاطف بيراميدز هدفان

محمد علي بن حمودة غزل المحلة هدفان

ناصر منسي الزمالك هدفان

محمد هلال البنك الأهلي هدفان

حسين الشحات الأهلي هدفان

طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

بدر موسى بتروجيت هدف واحد

علي زعزع مودرن سبورت هدف واحد

مصطفى شلبي الزمالك هدف واحد

فادي فريد الاتحاد السكندري هدف واحد

جودوين أوكوارا طلائع الجيش هدف واحد

أحمد الشيخ طلائع الجيش هدف واحد

عماد فتحي طلائع الجيش هدف واحد

أحمد بلحاج سيراميكا كليوباترا هدف واحد

أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا هدف واحد

نتائج الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري

غزل المحلة 2-3 طلائع الجيش

الاتحاد السكندري 1-0 حرس الحدود

زد 0-1 الأهلي

بتروجيت 1-1 مودرن سبورت

سموحة 0-2 الزمالك

إنبي 1-2 بيراميدز

البنك الأهلي 0-0 فاركو

المصري 0-0 الجونة

سيراميكا كليوباترا 1-0 الاسماعيلي

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.