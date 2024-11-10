الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، أرسنال وتشيلسي يتعادلان 1-1 في ديربي لندن (صور)

ارسنال وتشيلسي
ارسنال وتشيلسي

تشيلسي وأرسنال، تعادل فريق أرسنال مع نظيره تشيلسي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، بديربي لندن في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

افتتح مارتينيلي التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 59، فيما تعادل نيتو لـ تشيلسي في الدقيقة 69.

تشكيل آرسنال أمام تشيلسي 

في حراسة المرمى: رايا

في خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

في خط الوسط: رايس - توماس بارتي - أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - مارتينلي - هافرتز.

الصورة

تشكيل تشيلسي أمام آرسنال 

في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: جوستو - فوفانا - كولويل - كوكوريا.

في خط الوسط: كايسيدو - بيدرو نيتو - لافيا.

في خط الهجوم: كول بالمر - مادويكي - جاكسون.

الصورة

تاريخ مواجهات تشيلسي مع أرسنال

 وقبل مباراة اليوم لعب الفريقين 64 مباراة في الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد “بريميرليج” فاز أرسنال في 26 مباراة مقابل 20 فوز لتشيلسي وتعادلا في 18 مباراة.

 

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال 

تذاع مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الرابع.

وتعرض آرسنال للخسارة في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، أمام ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

بينما سقط تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي مع مانشستر يونايتد، في الجولة الماضية من البريميرليج، بهدف لمثله.

على حساب توتنهام، إبسويتش تاون تحقق أول فوز بالدوري الإنجليزي من 22 عاما

بعد الخسارة من بولونيا، روما يعلن إقالة يوريتش من تدريب الفريق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أرسنال تشيلسي آرسنال أمام تشيلسي الدوري الانجليزي مباراة ارسنال وتشيلسي

مواد متعلقة

الكرة النسائية، مسار يفوز على صن داونز في أول مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا

سام مرسي يقود إبسويتش تاون للفوز على توتنهام 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور)

نيوكاسل يفوز على نوتنجهام 3-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

آرسنال وتشيلسي بالقوة الضاربة في ديربي لندن بالدوري الإنجليزي

تقرير سعودي: زيزو مطلوب في الأخدود السعودي بالميركاتو الشتوي

عمر مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

بمشاركة سام مرسي، إبسويتش تاون يتقدم على توتنهام 2-0 في الشوط الأول

أخبار الرياضة اليوم: قرار من الزمالك لتأمين نفسه قبل التعاقد مع إيجاريا.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر.. ومحمد رمضان يصدم لاعبي الأهلي لهذا السبب

الأكثر قراءة

عمر مرموش أول لاعب بالتاريخ يسجل 3 أهداف في مباريات متتالية من ركلة حرة

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على 5 آخرين بالأقصر

تفاصيل عرض الأخدود السعودي لضم زيزو من الزمالك في الانتقالات الشتوية

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

خبير يكشف مصير سعر الدولار والفائدة خلال الفترة المقبلة (فيديو)

التابلت هيرجع المخازن، قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة

الدوري الإنجليزي، أرسنال وتشيلسي يتعادلان 1-1 في ديربي لندن (صور)

منوعات

المزيد

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

بكام سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد للمستهلك

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads