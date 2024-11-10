الأحد 10 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

النائب حسام المندوه ينظم قافلة طبية مجانية لأهالى صفط اللبن وبولاق الدكرور (فيديو وصور)

القافلة الطبية، فيتو
القافلة الطبية، فيتو
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نظم النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، قافلة طبية مجانية في صفط اللبن ببولاق الدكرور بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور نهاد المحبوب.


وتم تنظيم  القافلة الطبية تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعتبر القافلة رقم 20 التي ينظمها النائب حسام المندوه في العديد من مناطق بولاق الدكرور.

شملت القافلة 5 تخصصات هي الباطنة والعظام والأطفال والسونار والجراحة حيث تم الكشف وتوزيع الأدوية مجانا ، واستفاد منها ما يقرب من 1000 مواطن من بولاق الدكرور وصفط اللبن.

 

 

 

 شهدت القافلة الطبية المجانية إقبالًا كبيرا من أهالي منطقة بولاق الدكرور ونظرا لحالة الزحام وعدم قدرة البعض في الكشف تم الاتفاق بين النائب الدكتور حسام المندوه وقيادات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على قيام الجامعة بالكشف بالسونار مجانا للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل ولم يلحقوا الكشف، بالإضافة الى تحمل الجامعة إجراء أكثر من عملية جراحية للمواطنين الذين تم الكشف عليهم.


يذكر أن  صيدلية القافلة كانت تحتوي على ما يقرب من 20 ألف علبة دواء ورغم ذلك تم الاتفاق مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على توفير عدد من الأدوية التي وصفها الأطباء في الروشتات ولم تكن متوفرة.


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