بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

ظهرت الأميرة كيت ميدلتون مجددًا في العلن، خلال فعاليات يوم الذكرى في لندن، في أول ظهور لها بعد علاجها من السرطان.

كيت ميدلتون تظهر مجددًا في العلن

وكانت هذه المرة الثانية في غضون يومين التي تشارك فيها بواجباتها العامة بعد فترة علاج كيميائي، ما يعكس عودتها التدريجية إلى حياتها المهنية.

ونشر الحساب الرسمي لأميرة ويلز، عبر منصة "إكس": "في يوم الأحد، نجتمع معًا لتكريم شجاعة وتضحيات أولئك الذين خدموا ويواصلون خدمتهم في قواتنا المسلحة. دعونا نتوقف ونتأمل ونتذكرهم دائمًا. حتى لا ننسى".

وظهرت الأميرة كيت من شرفة مبنى حكومي، حيث تابعت أفراد العائلة المالكة، وعلى رأسهم الملك تشارلز، بالإضافة إلى عدد من السياسيين في أثناء وضعهم أكاليل الزهور على النصب التذكاري للحرب العالمية الأولى وسط لندن.

وكانت الأميرة كيت ترتدي قبعة سوداء وسترة مزينة بزهرة حمراء، وهو التقليد الذي يلتزم به تكريمًا لمن فقدوا أرواحهم في الصراع.

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