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كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

كيت ميدلتون، فيتو
كيت ميدلتون، فيتو

 تحدثت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، عن أحد التحديات التي واجهتها في بداية حياتها في العائلة المالكة في بريطانيا، حيث كانت في البداية مصدرًا للسخرية بين أفراد العائلة.

 

كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة  

 وقالت كيت ميدلتون خلال  مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الملكة الراحلة إليزابيث، إنها  كانت تميل إلى إطالة الحديث؛ ما جعلها محط ضحك من قبل العائلة المالكة.

وتحدثت كيت عن أول مشاركة رسمية لها مع الملكة في مدينة ليستر، حيث كانت تشعر ببعض التوتر؛ لأنها كانت هناك دون الأمير ويليام.

 

وقالت: "أعتقد أن أكثر اللحظات التي لا أنساها كانت عندما ذهبت إلى ليستر لأول مرة دون ويليام. كنت خائفة قليلًا"، وأضافت: "كان هناك فن حقيقي في التجول، ويسخر مني الجميع في العائلة لأنني كنت أقضي وقتًا طويلًا في الدردشة. أعتقد أنه لا يزال يتعين علي تعلم بعض الأشياء".

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