الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يهاجم تجمعا لقوات الاحتلال بسرب من المسيرات

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

 قالت جماعة حزب الله اللبنانية: "هاجمنا بسرب من المسيرات تجمعا لقوات العدو في مستوطنة أفيفيم وأصبنا الأهداف بدقة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي المحتلة.

 

غارات ليلية على مناطق في شرق وجنوب لبنان

 وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات ليلية على مناطق في شرق وجنوب البلاد، لاستهداف حزب الله.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "الرسمية" أن إسرائيل استهدفت معبر "جرماش قلد السبع" على الحدود الشمالية الغربية مع سوريا في محافظة بعلبك الهرمل.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى غارات على حي الميدان في النبطية، وأخرى على محيط بلدة راشيا الفخار، جنوبي لبناني.

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