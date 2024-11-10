لبنان يعتزم إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الجنوب

أعلن لبنان، اليوم الأحد، أنه يعتزم تعزيز انتشار الجيش جنوبي البلاد، الذي يشهد منذ أسابيع قصفا إسرائيليا عنيفا يستهدف مواقع لحزب الله.

لبنان يعزز انتشار قواته المسلحة في الجنوب

وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن "لبنان عازم على تعزيز انتشار قواته المسلحة في الجنوب".

The Israeli army: We consider the burning of the Lebanese flag by our soldiers in southern Lebanon to be an act that violates instructions and is not befitting of our values, and our war is not against the Lebanese people. pic.twitter.com/GlQbXqKftf — Lebanon daily news (@dailyLBnews) November 9, 2024

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي في الرياض: "قررت الحكومة اللبنانية تطويع وتدريب حوالي 1500 عسكري تمهيدا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي، لينضموا إلى حوالي 4500 متواجدين أصلا في هذه المنطقة".

موقف لبنان من وقف إطلاق النار

وأوضح الوزير: "عبر لبنان بوضوح عن موقفه ورؤيته لحل مستدام عبر المطالبة أولا بوقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الحدود، وعودة كافة النازحين من جانبي الحدود إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، من خلال التطبيق الشامل والمتوازي لقرار مجلس الأمن 1701، بحيث تكون السلطة الشرعية الوحيدة جنوب نهر الليطاني هي سلطة حكومة لبنان، ولا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان".