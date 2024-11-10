الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الطيران الإيطالي يلغي رحلاته من وإلى إسرائيل حتى هذا التوقيت

طيران الايطالي، فيتو
طيران الايطالي، فيتو

لبنان، أعلنت شركة الطيران الإيطالي “ITA” إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل حتى 12 يناير 2025. 

 مقاتلات إسرائيلية شنت غارات ليلية

 وقبل وقت سابق قالت وسائل إعلام لبنانية، إن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات ليلية على مناطق في شرق وجنوب البلاد، لاستهداف حزب الله.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "الرسمية" أن إسرائيل استهدفت معبر "جرماش قلد السبع" على الحدود الشمالية الغربية مع سوريا في محافظة بعلبك الهرمل.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى غارات على حي الميدان في النبطية، وأخرى على محيط بلدة راشيا الفخار، جنوبي لبناني.

من جهتها، قالت وكالة "الأناضول" إن الجيش الإسرائيلي استهدف مركبة عبر غارة جوية على الجزء اللبناني من معبر المصنع الحدودي الذي يربط بين لبنان وسوريا، مما أدى إلى صعوبات في مرور العائلات اللبنانية.

ولم تكشف وسائل الإعلام اللبنانية إن كانت الغارات قد أسفرت عن سقوط ضحايا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في لبنان، استشهاد 33 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان.

يأتي ذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن سلاحه الجوي استهدف "مواقع إرهابية لحزب الله في منطقتي صور وبعلبك. وبين الأهداف إرهابيون وشقق تستخدم لشن هجمات ومنشآت لتخزين أسلحة".

من جهته، أعلن "حزب الله" في بيان أمس السبت إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرميس 450 "بصاروخ أرض-جو" فوق قرية قريبة من الحدود في جنوب لبنان.

وتبنّ كذلك في بيانات متتالية استهداف مناطق عدة في شمال إسرائيل بالصواريخ، ضمنها قاعدة عسكرية ومنطقة الكريوت شمال مدينة حيفا.

 

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الجيش الإسرائيلي إسرائيل جنوب لبنان حزب الله لبنان

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