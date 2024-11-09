موقع أمريكي ترامب يخطط لقطع العلاقات مع هذه الدول

أفاد موقع "هيل" الأمريكي، نقلا عن خبراء، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يخطط لقطع العلاقات بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.

دونالد ترامب يخطط لقطع العلاقات مع 4دول

وذكر التقرير أن من المتوقع أن يستخدم دونالد ترامب مزيجه المميز بين التهديدات العدوانية والعلاقات الودية، في سعيه إلى قطع الشراكة المتعمقة بين خصوم الولايات المتحدة، الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وأضاف الموقع أنه يلاحظ أن ترامب لن يتمكن من تحقيق ذلك، كما ذكر التقرير أن ترامب يتصرف بعدائية مع حلفائه الأوروبيين وحلف الناتو، لأنه يلومهم على اعتمادهم الكبير على الدعم العسكري الأمريكي.

وقد فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، بعد أن كان قد تولى الرئاسة الأمريكية بعد انتخابات 2016، ليصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن الـ19 يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 أعوام.

وخاطبت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، مؤيديها وقالت إنها أقرت بالهزيمة، بينما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ترامب وهنأه.

ومن المقرر أن يصوت المجمع الانتخابي ممثلا الولايات للمرشحين وفقا لإدارة الناخبين، وسيصادق الكونجرس على نتائج التصويت في 6 يناير، وسيتم التنصيب في 20 يناير.