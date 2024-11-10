بوتين يصدق على معاهدة الشراكة الإستراتيجية مع كوريا الشمالية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون حول المصادقة على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وتم نشر القانون على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، مساء أمس السبت.

جدير بالذكر أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس بوتين لبيونج يانج في 19 يونيو الماضي. وصادق عليها مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسيان في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تحل المعاهدة الجديدة محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين روسيا وكوريا الشمالية في عام 2000.

وتنص معاهدة الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب بنود أخرى، على المساعدات العسكرية المتبادلة في حال تعرض أي من الطرفين لعدوان مسلح.

كما تتضمن المعاهدة تطوير آليات إجراء فعاليات مشتركة لتعزيز القدرات الدفاعية للطرفين وضمان السلام والأمن في المنطقة وعلى المستوى العالمي.

وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق المصادقة بين الجانبين، وستكون سارية المفعول لأجل غير محدود.