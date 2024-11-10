الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بينهم 13 طفلًا، استشهاد 33 فلسطينيًّا بقصف إسرائيلي لمنزل في بلدة جباليا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الأن، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد استشهاد 33 شخصًا، غالبيتهم أطفال، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا كان يؤوي 50 شخصًا في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت الوكالة: إن من بين هؤلاء الشهداء 13 طفلًا، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من المصابين حيث تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني، إلى جانب عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.


ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصف منزلًا مكتظًا بالسكان والنازحين لعائلة "علوش" في منطقة جباليا البلد.

يأتي ذلك في وقت قتل فيه 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الصبرة بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

هذا وشهدت مدينة رفح جنوبي القطاع غارات جوية وقصفًا مدفعيًّا استهدف حيي الزهور والجنينة وسط وشرقي مدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الضحايا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023، إلى نحو 43,552 قتيلًا، و102,765 مصابًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

غزة الان بلدة جباليا قطاع غزة مستشفي المعمداني جباليا البلد مدينة غزة

مواد متعلقة

كتائب القسام تستهدف منزلا تحصن به 12 جنديا إسرائيليا في جباليا

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية غرب جباليا

كتائب القسام تعلن استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال في جباليا

القسام تستهدف آلية عسكرية للاحتلال في مخيم جباليا

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

أخبار مصر: البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول توقعات الخبير الهولندي بتعرض مصر لزلزال مدمر، صلاح يلاحق هالاند، وفاة والدة مفيدة شيحة، إطلاق مبادرة دعم الصحة النفسية

يبدأ من 240 جنيهًا، تباين أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق

تغييرات بالجملة في قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.. إعفاء محمد صلاح وعبد المنعم.. الإصابة تحرم زيزو وإمام عاشور.. وانضمام 3 وجوه جديدة

تعليم العجوزة: منع دخول أولياء الأمور للمدارس إلا في الأوقات المحددة

عدد حلقات مسلسل نقطة سودة وموعد عرضه

هيروهيتو، الإمبراطور الاستثنائي في تاريخ اليابان وصاحب قرار التحول الديمقراطي

منوعات

المزيد

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

امرأة تنتصر على شركة فصلتها خلال وقت كورونا

العثور علي نقود أثرية في مدينة أهل الكهف التركية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads