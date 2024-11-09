أخبار الرياضة اليوم: قرار من الزمالك لتأمين نفسه قبل التعاقد مع إيجاريا.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر.. ومحمد رمضان يصدم لاعبي الأهلي لهذا السبب

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تسبب القرار الذي اتخذه محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي بشأن نظام التجديد للاعبين في حالة من الصدمة لدى اللاعبين، خاصة من تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

تأهل البطل الأولمبي محمد السيد لاعب المنتخب الوطنى للسلاح لدور الـ32، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لسلاح السيف، المقامة حاليًّا في سويسرا.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة الفريق استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

أرسل نادي سموحة خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، يطلب فيه إبعاد الحكام طارق مجدى وعمرو الشناوى ومحمود ناجي عن إدارة مباريات الفريق المقبلة لنهاية الموسم.

يشارك النادي الأهلي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” المقرر عقده في قطر ‏يوم 13 من الشهر الجاري، والخاص بمباراتي نصف نهائي ونهائي بطولة كأس القارات ‏‏"الإنتركونتيننتال".‏

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي إصابة إيدير ميليتاو مدافع الفريق، بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي في قدمه اليمنى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة أوساسونا.

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لإبرام صفقة أجنبية جديدة ليحل مكان سامسون أكينيولا بعد فسخ عقده بالتراضي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق اقترب بشدة من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

قرر مسئولو نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، منع التعامل مع الوسائل الإعلامية للنادي الأهلي، خلال المباريات التي تجمع الفريقين في جميع المنافسات، وعلى رأسها مباراتا الناديين في دوري الكرة النسائية وبطولة الجمهورية مواليد 2009.

استقر مسئولو النادي الأهلي على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.