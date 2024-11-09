رئيس إنبي يمنع قناة الأهلي من نقل مباراتي الكرة النسائية ومواليد 2009

قرر مسئولو نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، منع التعامل مع الوسائل الإعلامية للنادي الأهلي، خلال المباريات التي تجمع الفريقين في جميع المنافسات، وعلى رأسها مباراتا الناديين في دوري الكرة النسائية وبطولة الجمهورية مواليد 2009.

وكشف مصدر أن السبب في اتخاذ رئيس نادي إنبي هذا القرار، هو التصريحات الإعلامية التي أطلقها أسامة حسني خلال ظهوره على قناة الأهلي، مؤكدا أن هناك 2 لاعبين في إنبي مزورين، وأظهر صورهم على الهواء وهو ما يراه رئيس إنبي غير مهني وغير احترافي، مؤكدا أن أسامة حسني ليس لديه دليل على ذلك.

وأكد المصدر، أن رئيس إنبي اشتكى لمسئولي الأهلي وسعد شلبي المدير التنفيذي للقلعة الحمراء ولم يتواصل معه أي شخص ولم يرد عليه أحد نهائيا

واعتمد رئيس إنبي في قراره على أن قناة النادي الأهلي ليس لديها الحق في إذاعة المباريات، وكانت الأمور تتم بصورة ودية، قبل أن يقرر الشريعي منعهم بسبب ما وصفه بعدم المهنية في اتهام لاعبيه بالتزوير دون دليل.

تضارب اتحاد الكرة بشأن لاعب إنبي يفجر أزمة جديدة

فيما أثار اتحاد الكرة أزمة عنيفة خلال الساعات الماضية، بسبب تضارب الجبلاية في موقف عبد الرحمن أحمد محمد لاعب إنبي مواليد 2008 في أزمة التزوير.

الواقعة بدأت عندما أرسل نادي إنبي خطابًا إلى اتحاد الكرة في عام 2022، يستفسر فيه عن موقف اللاعب وتحديد عمره بشكل صحيح، ليرد اتحاد الكرة في 13 أكتوبر 2022 بأن اللاعب أجرى فحوصات تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب وأشعة على الأسنان بسبب تعرضه لكسر في الرسغ، وأن اللاعب موقفه سليم تمامًا ويتم قيده في فئته العمرية مواليد 2008.

تضارب اتحاد الكرة بشأن لاعب إنبي

الأغرب أن نفس مسئولي اتحاد الكرة عادوا بعد عامين، وبالتحديد من خلال خطاب أرسل اليوم 31 أكتوبر 2024، إلى نادي إنبي ليؤكدوا أن اللاعب عبد الرحمن أحمد محمد خضع لأشعة رنين مغناطيسي على الرسغ وأكدت الأشعة عدم مطابقته للمرحلة السنية المقيد بها وضرورة عدم قيده في مرحلته 2008.

تضارب اتحاد الكرة بشأن لاعب إنبي يفجر أزمة جديدة

تضارب الخطابات لنفس مجلس الجبلاية بشأن عمر نفس اللاعب بين عامي 2022 و2024، أثار غضب أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، الذي حاول الاتصال بمسئولي الجبلاية للاستفسار عن سبب التغير في موقفهم، وهدد بتصعيد الموقف إلى أعلى المستويات خلال الفترة المقبلة.