مانشستر سيتي يسقط في فخ الخسارة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي (صور)

فاز فريق برايتون على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت على ملعب فالمر ضمن الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل لـ مانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 22، ثم سجل برايتون هدفين عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 78 وماثيو أورايلي في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يواصل مانشستر سيتي احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بينما يأتي برايتون في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:"

في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: كايل ووكر – سيمبسون باسي – يوشكو جفارديول – ريكو لويس

في خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إلكاي جوندوجان – فيل فودين

في خط الهجوم: سافينيو – إيرلينج هالاند – ماتيوس نونيز

تشكيل برايتون أمام مانشستر سيتي

وبدأ برايتون المباراة كالتالي:

مانشستر سيتي

ولعب السيتي مباراة برايتون، بعد 4 أيام من خسارته المدوية 1/4، أمام مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بدوري الأبطال، الثلاثاء الماضي.