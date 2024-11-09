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رياضة

لعدم مشاركته لمدة سنتين، قرار من الزمالك لتأمين نفسه قبل التعاقد مع إيجاريا

إيجاريا, فيتو
إيجاريا, فيتو

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لإبرام صفقة أجنبية جديدة ليحل مكان سامسون أكينيولا بعد فسخ عقده بالتراضي. 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق اقترب بشدة من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويسعى الزمالك لتأمين نفسه عند التعاقد مع أوفي إيجاريا خاصة أن آخر مباراة شارك بها إيجاريا كانت في يوم 22 أغسطس من عام 2022 مع ريدنج ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ولم يشارك منذ ذلك الوقت في أي دقيقة.

التعاقد مع إيجاريا لمدة موسم واحد

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن الزمالك استقر على التعاقد مع إيجاريا لمدة موسم واحد خوفا من ظهوره بشكل سيئ لابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وعلمت فيتو أن فكرة التعاقد مع أوفي إيجاريا جاءت بناء على طلب من البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك خاصة أنه درب اللاعب من قبل في فريق  ريدينج الإنجليزي.

ويحق للزمالك التعاقد مع اللاعب رغم انتهاء الميركاتو الصيفي في مصر بسبب أن إيجاريا لاعب حر وسيتم قيده بدلا من سامسون أكينيولا. 

كل ما تريد معرفته عن أوفي إيجاريا

وفي السطور التالية نعرض أبرز المعلومات عن  أوفي إيجاريا بعد اقترابه من صفوف الزمالك.

أوفي إيجاريا من مواليد 18 نوفمبر عام 1997 أي يبلغ من العمر 27 عاما تقريبا ويبلغ طوله 188 سم ويلعب في مركز الجناح ووسط الملعب.

يمتلك أوفي إيجاريا الجنسيتين النيجيرية والإنجليزية ولكنه مثل منتخب إنجلترا في جميع المراحل السنية للناشئين والشباب للأسود الثلاثة وحقق معهم لقب كأس العالم للشباب.

سينضم للزمالك في صفقة انتقال حر حيث أنه لا يلعب لأي ناد منذ يناير الماضي بعد رحيله عن فريق ريدنج الإنجليزي.

بدأ  أوفي إيجاريا مسيرته في أكاديمية أرسنال ثم تدرج في ناشئين ليفربول قبل أن يلعب للفريق الأول في الريدز وشارك في 8 مباريات تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

 

لعب إيجاريا أيضا لأندية سندرلاند ورينجرز قبل أن يحط الرحال في ريدنج واستمر برفقته حتى شهر يناير الماضي قبل أن يرحل.

ولعب إيجاريا 127 مباراة بقميص ريدنج وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

وسبق لإيجاريا اللعب تحت قيادة جوزيه جوميز في ريدنج وخاض برفقته 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وفي مسيرته الاحترافية بشكل كامل خاض 205 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 17 هدفا.

آخر مباراة شارك بها إيجاريا كانت في يوم 22 أغسطس من عام 2022 مع ريدنج ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ولم يشارك منذ ذلك الوقت في أي دقيقة.

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