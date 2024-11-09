الأهلي يشارك في اجتماع فيفا لبطولة كأس الإنتركونتيننتال

يشارك النادي الأهلي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” المقرر عقده في قطر ‏يوم 13 من الشهر الجاري، والخاص بمباراتي نصف نهائي ونهائي بطولة كأس القارات ‏‏"الإنتركونتيننتال".‏

ويتوجه سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي إلى قطر غدًا، لحضور اجتماع «فيفا»، ممثلًا ‏عن القلعة الحمراء.‏

وكان الأهلي توج بكأس «إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ» بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

ويلعب الأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس على كأس التحدي في ‏قطر، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال».