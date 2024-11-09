الأهلي يشارك في اجتماع فيفا لبطولة كأس الإنتركونتيننتال
يشارك النادي الأهلي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” المقرر عقده في قطر يوم 13 من الشهر الجاري، والخاص بمباراتي نصف نهائي ونهائي بطولة كأس القارات "الإنتركونتيننتال".
ويتوجه سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي إلى قطر غدًا، لحضور اجتماع «فيفا»، ممثلًا عن القلعة الحمراء.
وكان الأهلي توج بكأس «إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ» بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.
ويلعب الأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس على كأس التحدي في قطر، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.