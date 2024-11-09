بسبب مباراة الزمالك، سموحة يطالب اتحاد الكرة بإبعاد طارق مجدي والشناوي عن مبارياته (مستند)

أرسل نادي سموحة خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، يطلب فيه إبعاد الحكام طارق مجدى وعمرو الشناوى ومحمود ناجي عن إدارة مباريات الفريق المقبلة لنهاية الموسم.

وجاء ذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها سموحة في مباراة الزمالك الأخيرة بالجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على إستاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق ٨ نوفمبر الجاري.

إبعاد طارق مجدي والشناوي عن مباريات سموحة

وطلب سموحة من اتحاد الكرة ولجنة الحكام عدم إسناد أي مباراة طرفها سموحة للحكام الثلاثة.

خطاب نادي سموحة لرئيس لجنة الحكام، فيتو

جدل بسبب هدف الزمالك الثاني أمام سموحة

أثار الهدف الثاني لنادي الزمالك الذي أحرزه مصطفى شلبي في مرمى سموحة بالمباراة التي أقيمت أمس بالدوري الممتاز حالة من الجدل.

وعلى الرغم من إعلان لجنة الحكام بأن هدف مصطفى شلبي صحيح وليس تسلل مثلما أجمع غالبية خبراء التحكيم إلا أن ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام، قرر استدعاء عمرو الشناوي حكم الفار وباقي أعضاء طاقم التحكيم بشأن عدم عرض الخطوط بتقنية الفيديو على الشاشة.

ونفى مصدر بلجنة الحكام وجود عطل في تقنية الفيديو بل كانت تعمل بشكل جيد.

وتابع المصدر: أنه تم رسم الخطوط بشكل طبيعي ولكن لا نعلم لماذا المخرج لم يظهرها للمشاهد حسب ما قيل من عمر الشناوي حكم الفار في المباراة، بأن الخطوط تم رسمها بشكل طبيعي ولكنها لم تظهر على الشاشة.

الزمالك يفوز على سموحة بثنائية

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط.