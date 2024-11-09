الدوري الممتاز، سيراميكا يفوز على الإسماعيلي 1-0 في ختام الجولة الثانية (فيديو)
الدوري المصري، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في مباراة بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، ذلك على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
سجل هدف سيراميكا كليوباترا المهاجم فخري لاكاي في الدقيقة 42 من زمن المباراة.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
إسلام ريشة - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.
ترتيب سيراميكا والإسماعيلي في الدوري الممتاز
بهذه النتيجة يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط فيما يحتل الاسماعيلي المركز الـ 15 برصيد نقطة وحيدة.
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