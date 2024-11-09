أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار السيارات الشعبية تتراجع بشكل مفاجئ.. التفاصيل الكاملة لطرح وحدات صناعية بالمحلة الكبرى.. وانخفاض سعر 10 سلع غذائية بالأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام

البنك المركزى الأردنى، خفض البنك المركزي الأردني، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من الأحد الموافق 10 نوفمبر الجاري، وذلك للمرة الثانية هذا العام، وبحسب بيانات المركزي الأردني، فإن سعر الفائدة الرئيسية سينخفض عقب القرار إلى 6.75 بالمئة مقابل 7 بالمائة سابقا.

قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة بخفض الفائدة



وقال المركزي الأردني، في بيان: إن قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة بخفض الفائدة "جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، والتي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر سبتمبر الماضي".

رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المنظمة الدولية بإسبانيا

استهل الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، زيارته إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في فعاليات اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO)، بالمشاركة في اجتماع مجموعة عمل الاستقرار المالي ولجنة التمويل المستدام.

تشهد الفعاليات، مشاركة الدكتور فريد في عدة اجتماعات على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة، تتناول وتسلّط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ومنها التمويل المستدام والتكنولوجيا المالية وأسواق الكربون وبناء القدرات والاستقرار المالي، من بينها اجتماع تسيير أعمال لجنة التمويل المُستدام (STF)، وحضوره اجتماع لمناقشة خطة عمل اللجنة لعام 2025، الذي تضمن مجموعة من الأولويات التي تهدف إلى تعزيز فعالية التنظيم المالي في سياق الاستدامة.

حيث شهد اجتماع مجموعة الاستقرار المالي، استعراض المُستجدات على صعيد الأسواق، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قد تقوض جهود التطوير والتنمية اللازمة للأسواق، وكيفية معالجة التحديات وإدارة المخاطر وفق سياسات وبرامج عمل تراعي كافة المتغيرات وتعزز من مرونة وتنافسية الأسواق لتحقيق مستهدفاتها.

حيث تم التطرق إلى إدارة مخاطر السيولة والرافعة المالية للشركات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى رصد المخاطر النظامية للمؤسسات المالية غير المصرفية والتطورات التي تطرأ على صعيد السياسات، وتظل اعتبارات السياسة الاحترازية الكلية مسألة تحظى باهتمام المجموعة المشاركة في الاستقرار المالي.

ركز الاجتماع على التحديات ذات الصلة بالبيانات، مع استمرار تقييم أوجه الضعف التي تواجه المؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب المرونة التشغيلية.

البورصة المصرية، المؤشر الرئيسي EGX30 يتلون بالأخضر بختام جلسات الاسبوع

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسات الاسبوع، بإجمالي عدد عمليات بلغت 110 ألف عملية تداول.

وزيرا التخطيط والتربية والتعليم يناقشان تحسين جودة العملية التعليمية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024/2025.

وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لصياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز جهود سد الفجوات في مختلف القطاعات، من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل كافة الجهات المعنية من الوزارات والشركاء الدوليين والقطاع الخاص وغيرهم.

ختام مشاركة 18 شركة مصرية فى معرض جلفود بدبى

اختتمت مشاركة 18 شركة مصرية بفعاليات معرض جلفود للتصنيع 2024 فى فعاليات الدورة الـ 10 من معرض جلفود للتصنيع Gulfood Manufacturing بمركز دبي التجاري العالمي، والذى عقد خلال الفترة من 5 نوفمبر حتى 8 نوفمبر.

وتمت المشاركة بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

خبير: وصول ترامب لرئاسة أمريكا صدمة لأوروبا ومكاسب اقتصادية لآخرين

ترامب والاقتصاد، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى لــ “فيتو”: إن فوز ترامب سوف يعمل على انتعاش العملات المشفرة، مثل البيتكوين وغيرها لأن ترامب وعد بتحويل أمريكا لعاصمة العملات المشفرة بالعالم، ولذلك ارتفعت عملة البيتكوين الأسبوع الماضي بعد فوزه، مضيفًا أن التعريفات الجمركية التي وعد بأن يفرضها ترامب قد تحدث ضغوط تضخمية ما يدفع المستثمرين إلى الملاذ الآمن مثل الذهب، إلا أن مقترحات ووعود ترامب ستدعم وتعزز من الدولار نتيجة تقليل الإنفاق على السلع المستوردة، كما أن سياسة ترامب نحو إنهاء الصراعات بالشرق الأوسط له تأثير إيجابي على اقتصادات دول الشرق الأوسط.

وزيرا قطاع الأعمال العام والرياضة يشهدان افتتاح تطوير ستاد غزل المحلة والملاعب الفرعية

شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح أعمال تطوير ستاد غزل المحلة التاريخي والملاعب الفرعية، التي قامت بها شركة غزل المحلة لكرة القدم.

وقام الوزيران بجولة موسعة داخل الاستاد ومنشآته التي شملها مشروع التطوير، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارتي قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركة مصر الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركة غزل المحلة لكرة القدم.

التفاصيل الكاملة لطرح وحدات صناعية بالمحلة الكبرى

تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرساني بمحافظة الغربية اليوم السبت.

توطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد

ويأتى هذا في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين.

أسعار السيارات الشعبية تتراجع بشكل مفاجئ

أسعار السيارات، متى تعود أسعار السيارات إلى سابق عهدها وهل تشهد تراجعا كي تنشط حركة البيع والشراء من جديد، أسئلة يرددها الكثيرون.

ويبدو أن ذلك يتحقق فسرعان ما حدث تراجع في الأسعار التي بشكل مفاجئ، عقب تداول أخبار غير مؤكدة إعادة فتح الاستيراد من جديد للسيارات بعد توقف بدأ من منتصف مايو حتى الشهر الماضي.

وشهد التراجع في العديد من السيارات الشعبية أبرزها سيارات نيسان صني وفيات تيبو، خلال شهر نوفمبر وذلك غير معتاد عن الأشهر السابقة التي شهدت زيادات مستمر.

انخفاض 4 أنواع، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق

أسعار الجبن في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، حيث انخفضت أسعار 4 أنواع من الجبن، فيما ارتفعت أسعار 3 أنواع أخرى.

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها

«فيتو» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 5 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 117.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية انخفاضا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

3.5 جنيه انخفاضًا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 3.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 57.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد «اليونيدو» مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع باتريك جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وأليس بيسلين رئيس فريق التنمية البشرية والنمو الشامل.

واستعرض اللقاء مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق- تجارة"، وعدد من مشروعات المنظمة في مصر، حضر اللقاء عدد من مسؤولي الوزارة ومنظمة اليونيدو والاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروع اليونيدو الجديد "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق - تجارة" والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز صادرات الشركات الصناعية ودعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال التوجه نحو التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

الحد المسموح للتحويل اللحظي في تطبيق الموبايل البنكي من بنك مصر

أعلن بنك مصر عن تفاصيل التحديث على تطبيق الموبايل البنكي BM Online باستخدام أحدث الخصائص البيومترية Finger print/ Face ID.

وأوضح البنك أنه بعد التحديث يمكن للعملاء تحويل الأموال لحظيا حتى مليون ونصف جنيه يوميا وإنجاز كل معاملاتهم البنكية في أي وقت وأي مكان، وكشف بنك مصر أن خاصية الـ finger print متاحة لمستخدمي Android، وخاصية الـ Face ID متاحة لمستخدمي IOS.