بعد فوز ترامب، البورصة الأمريكية تكتسي بالأخضر خلال تداولات الأسبوع

البورصة الأمريكية، تجاوز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاجز ستة آلاف نقطة لفترة قصيرة في ختام تعاملات الأسبوع، وأغلق على أكبر مكسب أسبوعي له خلال عام عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية واقتراب الحزب الجمهوري من السيطرة على الكونجرس.

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المؤشرات الأمريكية وحركة تداولات الأسبوع

وخلال جلسة ختام الأسبوع، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 259.65 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 43988.99 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 22.44 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 5995.54 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 17.32 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 19286.78 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.61 بالمئة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.66 بالمئة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5.74 بالمئة.

أقوى 3 مؤشرات فى البورصة الأمريكية

وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في البورصة الأمريكية، ارتفعت إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء الماضى عقب ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية مع توقع المحللين استفادة الشركات من خطط ترامب لخفض الضرائب والحد من القيود التنظيمية.