الجمعة 08 نوفمبر 2024
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اقتصاد

هل يتم فتح باب استيراد السيارات؟ الشعبة تجيب

سيارات, فيتو
سيارات, فيتو

 تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلومات غير مؤكدة تفيد بإجراء    البنك المركزي المصري، العديد من الخطط لتخفيف القيود الخاصة باستيراد السلع غير الأساسية وكانت السيارات في الفترة الحالية والمقبلة من ضمن المخططات، وتدبير العملات الأجنبية وفتح الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية. 

ووفقا لما تم تداوله أن البنك المركزي وجه البنوك بفتح باب الاعتمادات المستندية بالدولار لاستيراد السيارات في مصر بعد توقف لقرابة 6 أشهر عن الاستيراد، كما أنه يسعى لرفع باقي القيود على الدولار في الفترة الأخيرة مع حدوث تواصل بين البنوك والعملاء لبدء الاستيراد. 

 

ويتضمن شروط أساسية تستلزم توفر وسائل أمان محددة في السيارة تشمل 2 ايرباج على الأقل بجانب توفر خدمات الصيانة عبر مراكز صيانة معتمدة وتوفر قطع الغيار.

وفي ذات السياق المتصل، قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن البنوك تواصلت معه بالفعل،  تم فتح التحويلات لاستيراد سيارات من الخارج، ولكن بشروط كالتالي:-

أن يكون من يرغب في الاستيراد قد قام بالفعل بفتح أو التسجيل للنافذة ومعه رقم أسيد. 

لا يوجد من الأساس تسجيل في النافذة وحتى في حال تم فتح النافذة فلن يستفيد التجار من القرار والمستوردين بسبب قرار رقم 9 الذي يعيق الاستيراد لغير الوكلاء. 
 

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