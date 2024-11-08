هل يتيح بنك مصر الاشتراك في الإنترنت البنكي بدون الذهاب للفرع؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن امكانيه التسجيل بخدمه الانترنت البنكي دون التوجه الى الفرع اول مرة.

وقال مسئولون بنك مصر أنه يمكن للعملاء حاليا التسجيل بخدمه الانترنت البنكى دون التوجه للفرع من خلال التطبيق بموجب بطاقه الخصم الفوري او الائتمانيه فقط والاستفاده بكافه الخدمات التي لا تتطلب رموز الأمان مع ضروره التوجه للفرع في خلال 6 أشهر لاستيفاء طلب الاشتراك لتجنب ايقاف الخدمه.

كما يمكن للعملاء التسجيل بموجب البطاقه المدفوعه مقدما او المرتبات مع ضروره الاشتراك فى الخدمه من خلال اقرب فرع ولابد من وجود رقم تعريفى قائم وعدم وجود حسابات او بطاقة خصم فورى او ائتمانيه قائمه، ويمكن للعملاء بعد التسجيل الاستعلام عن رصيد ومعاملات بطاقه المرتبات والبطاقه المدفوعه مقدما.