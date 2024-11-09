السبت 09 نوفمبر 2024
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اقتصاد

الصناعات الغذائية تناقش القوانين والمواصفات الدولية في مجال تدوال الغذاء وسلامته

اشرف الجزايرلى رئيس
اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، فيتو

 عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامج تدريبي  تحت عنوان "التشريعات والقوانين المصرية فى شأن تداول الغذاء وسلامته" عبر برنامج زووم 

 

 وأوضحت الغرفة أن هذا  يأتي ذلك  في ضوء مبادرة " تدريبك في شركتك" التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "TAIB” الممول من وزارة الزراعة الأمريكية "USDA".


 وتطرق التدريب بعض المواضيع الهامة، مثل: 
-التشريعات والقوانين الصادرة عن الهيئه القوميه لسلامة الغذاء، الهيئة القومية لسلامة الغذاء (التبعية - الهيكل)، مسئوليات واختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مسئوليات واختصاصات مشغلى المنشآت الغذائية، ترخيص تداول الغذاء، ولجنة التظلمات.


- القواعد الفنية الملزمة ذات الصلة: استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، شهادة الصلاحية للصادرات الغذائية، الرقابة على الواردات الغذائية القائم على المخاطر، ترخيص المستورد، وآلية الإفراج السريع لمستلزمات الإنتاج.


- المعايير الدولية ذات الصلة بسلامة الغذاء: هيئة الدستور الغذائى (الكودكس)، اتفاق الصحة والصحة النباتية بمنظمة التجارة العالمية، واتفاق العوائق الفنية على التجارة.

تحديث الصناعة يشارك فى ندوة عن الصناعات النسيجية

الصناعات الغذائية تنظم اليوم ندوة عن "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"

 

 

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الصناعات الغذائية تناقش التشريعات والقوانين والمواصفات الدولية في مجال سلامة الغذاء

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