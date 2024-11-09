بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل 1-1 مع لانس في الشوط الأول

تعادل فريق نانت مع لانس بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بولار دولولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت.

وتقدم لانس في الدقيقة 21 من ركلة جزاء عن طريق فرانكوفسكي، ثم تعادل سيمون لصالح نانت في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

ويقود هجوم فريق نانت المحترف المصري مصطفى محمد في مباراة فريقه أمام لانس.

تشكيل نانت أمام لانس

ترتيب نانت ولانس الدوري الفرنسي

يأتي فريق لانس في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، من 3 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين.

بينما يحل نانت في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات ومثلهم هزائم.



القنوات الناقلة لمباراة نانت ولانس اليوم

وتبث مباراة نانت ولانس اليوم السبت، في الدوري الفرنسي عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.