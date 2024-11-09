السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل 1-1 مع لانس في الشوط الأول

مصطفي محمد , فيتو
مصطفي محمد , فيتو

تعادل فريق نانت مع لانس بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي  تجمع الفريقين على ملعب بولار دولولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت.

وتقدم لانس في الدقيقة 21 من ركلة جزاء عن طريق فرانكوفسكي، ثم تعادل سيمون لصالح نانت في الدقيقة 36 من ركلة جزاء. 

ويقود هجوم فريق نانت المحترف المصري مصطفى محمد  في مباراة فريقه أمام لانس. 

 

تشكيل نانت أمام لانس 

 

ترتيب نانت ولانس الدوري الفرنسي

يأتي فريق لانس في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، من 3 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين.

بينما يحل نانت في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي  برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات ومثلهم هزائم.
 

القنوات الناقلة لمباراة نانت ولانس اليوم

وتبث مباراة نانت ولانس اليوم السبت، في الدوري الفرنسي عبر  شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الفرنسي لانس نانت مصطفي محمد

مواد متعلقة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

مصطفى محمد يقود نانت أمام لانس في الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

أسعار السيارات الشعبية تتراجع بشكل مفاجئ

خالد أبو بكر: لا يعقل أن يكون 12 جنيها إيجار شقة قيمتها 5 ملايين

أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

والد الطفل ضحية الإهمال الطبي: الطبيب أعطى نجلي مضادًا حيويًا رغم الحساسية

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

رئيس إسكان البرلمان: 3 سيناريوهات للتعامل مع شقق الإيجار القديم

منوعات

المزيد

محكمة تركية تدين إمرأة ضربت زوجها بغطاء قدر الطبخ

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

ما معنى الماعون وعلاقته بالزكاة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads