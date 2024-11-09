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رياضة

مصطفى محمد يقود نانت أمام لانس في الدوري الفرنسي

مصطفي محمد , فيتو
مصطفي محمد , فيتو

أعلن أنطوان كومبواري مدرب نانت عن تشكيل فريقه أمام لانس في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين على ملعب بولار دولولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت.

ويقود هجوم فريق نانت المحترف المصري مصطفى محمد  في مباراة فريقه أمام لانس. 

 

تشكيل نانت أمام لانس 

 

ترتيب نانت ولانس الدوري الفرنسي

يأتي فريق لانس في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، من 3 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين.

بينما يحل نانت في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي  برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات ومثلهم هزائم.
 

موعد مباراة نانت ولانس في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تنطلق مباراة نانت ولانس في الدوري الفرنسي اليوم السبت، والموافق 9 من شهر نوفمبر الجاري، وبالأخص في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ولانس اليوم

وتبث مباراة نانت ولانس اليوم السبت، في الدوري الفرنسي عبر  شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

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