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اقتصاد

أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية انخفاضا  في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار السلع الغذائية  في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية: 

3.5 جنيه انخفاضًا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 3.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 57.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الفول السائب بالأسواق

انخفض سعر الفول السائب بنحو 50 قرشًا في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 43.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

50 قرشًا انخفاضا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 50 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 61.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 40 إلى 106 جنيهات للكيلو.

انخفاض سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

انخفض سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 67.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 50 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

4.5 جنيه انخفاضا في سعر العدس بجبة بالأسواق

انخفض سعر العدس بجبة بنحو 4.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبة نحو 61.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس بجبة من 50 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

3 جنيهات انخفاضا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

جنيه انخفاضا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

انخفض سعر السكر المعبأ بنحو جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.4 جنيها، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

1.5 جنيه انخفاضا في سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة المعبأة بنحو 1.5 جنيه عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 30.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 24 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

جنيه انخفاضا في سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة السائبة بنحو جنيه في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

14 جنيهًا انخفاضا في سعر الشاي بالأسواق

كما انخفض سعر الشاي انخفاضات تراوحت ما بين 10.5 جنيه إلى 14 جنيها في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 233.1 جنيه إلى 257.8 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي  من 200 إلى 300 جنيه.

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