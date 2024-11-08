بالأرقام، أهم الدول المستوردة لصادرات المكرونة المصرية في 2023

أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة معلومات التصدير، أن صادرات مصر من المكرونة غير المطبوخة الخالية من البيض بلغت 113 مليون دولار في عام 2023.

وأشار إلى أن مصر احتلت المركز الثامن عالميًا في صادرات المكرونة، ما يُعد إنجازًا كبيرًا للصناعة المصرية ويعزز من تواجدها في الأسواق الدولية.

واستعرض تقريرا مفصلا حول أداء مصر في سوق المكرونة غير المطبوخة الخالية من البيض (البند الجمركي 190219) عالميًا، وحصلت فيتو على نسخة منه عن أهم الدول المستوردة لصادرات المكرونة:

1- يُعد السودان السوق الأكبر للمكرونة المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليه 26 مليون دولار بكمية قدرها 39 ألف طن، مما يمثل 23% من إجمالي الصادرات المصرية من المكرونة. ويتميز السوق السوداني بمعدل نمو سنوي مذهل بلغ 1546% بين عامي 2022 و2023، بمتوسط سعر وحدة يبلغ 603 دولارات للطن. يعكس هذا النمو الاستثنائي ارتفاع الطلب على المنتج المصري بشكل كبير، ما يجعل السودان وجهة استراتيجية للصادرات المصرية.

2- تأتي زيمبابوي في المرتبة الثانية كأحد أهم الأسواق للمكرونة المصرية، بقيمة صادرات بلغت 15 مليون دولار وكمية بلغت 28 ألف طن، ما يمثل حوالي 13% من إجمالي صادرات مصر. سجلت زيمبابوي معدل نمو سنوي جيد بلغ 44%، بمتوسط سعر يبلغ 526 دولارًا للطن، مما يشير إلى زيادة مستمرة في الطلب على المنتجات المصرية في هذا السوق.

3- في المرتبة الثالثة يأتي اليمن، الذي استورد مكرونة مصرية بقيمة 9 ملايين دولار بكمية تصل إلى 13 ألف طن، مشكلًا بذلك 8% من إجمالي الصادرات المصرية. وسجل السوق اليمني معدل نمو سنوي قوي بلغ 85%، بمتوسط سعر قدره 669 دولارًا للطن، مما يعكس الاهتمام المتزايد من المستهلكين اليمنيين بالمنتجات الغذائية المصرية.

4- يمثل السوق الكيني حوالي 7% من إجمالي الصادرات المصرية للمكرونة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليه 8 ملايين دولار بكمية 14 ألف طن. ورغم الانخفاض الطفيف في معدل النمو بنسبة -11%، إلا أن كينيا تبقى سوقًا هامًا للمنتجات المصرية، مع إمكانية تعزيز الحصة السوقية من خلال تقديم عروض تنافسية.

5- يبرز السوق الليبي كواحد من الأسواق المتنامية لصادرات المكرونة المصرية، حيث سجلت الصادرات إليه 7 ملايين دولار بكمية 5 آلاف طن، ما يمثل حوالي 6% من إجمالي الصادرات. ويشهد السوق الليبي نموًا سنويًا قويًا بلغ 126%، كما يتميز بأعلى متوسط سعر للطن بلغ 1,217 دولار، مما يدل على الطلب القوي على المنتجات المصرية في هذا السوق واستعداده لدفع أسعار مرتفعة.

6- يعتبر السوق الفلسطيني أيضًا وجهة مهمة للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليه 6 ملايين دولار بكمية 10 آلاف طن، ما يمثل حوالي 5% من إجمالي الصادرات. ومع ذلك، سجل السوق الفلسطيني انخفاضًا في معدل النمو بنسبة -27%، مما يشير إلى تحديات تتطلب استراتيجيات تسويقية جديدة لتعزيز الطلب وزيادة الحصة السوقية في هذا السوق الحيوي.

7- يشهد السوق اللبناني نموًا ملحوظًا في الطلب على المكرونة المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليه 5 ملايين دولار بكمية 6 آلاف طن، ما يمثل 5% من إجمالي الصادرات. وسجل لبنان معدل نمو سنوي مرتفع بلغ 394%، بمتوسط سعر يبلغ 584 دولارًا للطن، مما يعكس زيادة كبيرة في الاستهلاك واهتمام المستهلكين اللبنانيين بالمنتجات المصرية.

8- كما تظهر أسواق رواندا ومدغشقر والعراق بوصفها أسواقًا ناشئة لصادرات المكرونة المصرية، حيث تمثل رواندا ومدغشقر 2% لكل منهما من إجمالي الصادرات، في حين يشكل العراق 3%. تتيح هذه الأسواق فرصًا كبيرة للتوسع في المستقبل، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات الغذائية المستوردة فيها.