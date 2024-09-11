الأرز بـ 25 والسكر بـ 27 جنيها، أسعار السلع الغذائية بمعرض القابضة للصناعات الغذائية
توافد كبير من المواطنين على المعرض الرئيسي للشركة القابضة للصناعات الغذائية في منطقة السواح بمحافظة القاهرة والمقام على مساحة 1000 متر مربع.
أضافت وزارة التموين أنه يتم طرح السلع بتخفيضات تصل إلي 30٪، كما تقرر محافظ القاهرة بإقامة معرض دائم في كل أنحاء محافظة القاهرة.
و يتم طرح نحو 3 آلاف طن من كافة السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم إنتاجها من خلال الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وتشمل مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، تسويق الأرز، السكر والصناعات التكاملية، مضارب رشيد، الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والمنظفات، مضارب البحيرة، مضارب الغربية، مضارب الدقهلية، أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات. المصرية للحوم والدواجن.
أسعار السلع الغذائية
سكر زنة 1 كيلو بسعر 27 جنيهًا بدلا من 35 جنيهًا
خل بلدنا زنة 900 جرام بسعر 10 جنيهات بدلا من 12 جنيهًا
كاتشب قها زنة 400 جرام بسعر 18.5 جنيه بدلا من 20 جنيهًا.
أسعار الارز
أرز الذهبي كامولينو3 زنة 1 كيلو بسعر 25 جنيه بدلا من 27 جنيه
أرز اكاديا عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 29 جنيه بدلا من 35 جنيه
أرز ريزو عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 25 جنيه بدلا من 32 جنيه
أرز لؤلؤة نسبة كسر 10% بسعر 24 جنيه بدلا من 30 جنيه
أرز لؤلؤة نسبة كسر 5% بسعر 26 جنيه بدلا من 30 جنيه.
أسعار زيوت الطعام
زيت خليط مارلي زنة 800 مل بسعر 40 جنيهًا بدلا من 60 جنيه
زيت خليط الفرنساوي زنة 1 لتر بسعر 62 جنيهًا بدلا من 80 جنيهًا
زيت خليط زمزم زنة 1 لتر بسعر 50 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا
زيت خليط بانيه زنة 800 مل بسعر 40 جنيهًا بدلا من 60 جنيهًا
زيت خليط كادو زنة 1 لتر بسعر 57 جنيه بدلا من 70 جنيه
زيت خليط الشرق زنة 5 لتر بسعر 255 جنيه بدلا من 285 جنيه
زيت ذرة نبع زنة 1 لتر بسعر 84 جنيه بدلا من 100 جنيه
زيت خليط زنة 800 مل بسعر 40 جنيها بدلا من 60
زيت عباد سلاسل زنة 1 لتر بسعر 60 جنيه بدلا من 80 جنيه
زيت خليط مرمورة زنة 800 مل بسعر 40 جنيه بدلا من 60 جنيه
زيت خليط زمزم زنة 800 مل بسعر 40 جنيه بدلا من 60 جنيه
أسعار صلصة الطعام
صلصة قها زنة 2 كيلو و750 جرام بسعر 145 جنيه بدلا من 155 جنيهًا
صلصة قها زنة 1100 جرام بسعر 60 جنيهًا بدلا من 65 جنيه
صلصة قها زنة 750 جرام سعر 50 جنيهًا بدلا من 55 جنيه
صلصة قها ظرف زنة 300 جرام بسعر 13.5 جنيه بدلا من 15 جنيه
صلصة قها ظرف زنة 50 جرام بسعر 3.25 جنيه بدلا من 4 جنيهات
صلصة قها علبة زنة 300 جرام بسعر 18 جنيه بدلا من 20 جنيهًا
أسعار المربي
مربي قها أنواع زنة 350 جرام بسعر 21 جنيه بدلا من 23 جنيه
مربي قها أنواع زنة 900 جرام بسعر 47 جرام بدلا من 50 جنيه
مربة قها أنواع زنة 2.5 كيلوجرام بسعر 126 جنيه بدلا من 135 جنيه
مربي في بيتي زنة 350 جرام بسعر 22 جنيه بدلا من 24 جنيه
أسعار الحلاوة الطحينية والطحينة
حلاوة طحينية أنواع زنة 350 جرام بسعر 40 جنيها بدلا من 45 جنيه
حلاوة طحينية اكسترا زنة 4 كيلو و800 جرام بسعر 450 جنيه بدلا من 475 جنيه
طحينة سمسم زنة 500 جرام بسعر 90 جنيه بدلا من 95 جنيه
ظرف طحينة سمسم بسعر 7 جنيهات بدلا من 8 جنيهات
طحينة فينوس زنة 950 جرام بسعر 170 جنيه
طحينة فينوس زنة 250 جرام بسعر 50 جنيه
أسعار الدواجن والاسماك
دواجن مجمدة زنة 1 كيلوجرام بسعر 135 جنيه بدلا من 145 جنيه
أوراك دجاج ساديا زنة 900 جرام بسعر 90 جنيه بدلا من 110 جنيهات
صدور دجاج ساديا زنة 450 جرام بسعر 60 جنيه بدلا من 75 جنيه
سمك فيليه باسا أبيض زنة 800 جرام بسعر 150 جنيها بدلا من 160 جنيهًا
أسعار اللحوم
لحم سوداني خلفي زنة 1 كيلوجرام بسعر 300 جنيه بدلا من 320 جنيه
لحم سوداني امامي زنة 1 كيلو جرام بسعر 280 جنيه بدلا من 300 جنيه
لحم سوداني مفروم زنة 1 كيلوجرام بسعر 250 جنيه بدلا من 280 جنيه
أسعار الدقيق
دقيق الكوثر اكسترا زنة 1 كيلو بسعر 18 جنيه بدلا من 20 جنيهًا
دقيق الكوثر جولد زنة 1 كيلو بسعر 20 جنيها بدلا من 22 جنيه
دقيق الحاسم زنة 1 كيلو بسعر 18 جنيه بدلا من 20 جنيهًا
دقيق السنبلة زنة 1 كيلو بسعر 16 جنيه بدلا من 18 جنيه
جيرمينا جنين القمح زنة 250 جرام بسعر 30 جنيه بدلا من 35 جنيه
مهلبية انواع زنة 200 جرام بسعر 20 جنيه بدلا من 23 جرام
خلطة الكيك أنواع زنة 400 جرام بسعر 25 جنيه بدلا من 30 جنيه
أسعار الخميرة
خميرة الطيب زنة 450 جرام بسعر 55 جنيه بدلا من 60 جنيهًا
خميرة جافة زنة 50 جرامًا سعر 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات
أسعار المشروبات
مشروب مانجو طبيعي زنة 170 جرام بسعر 11 جنيهًا بدلا من 13 جنيهًا
شربات قها زنة 835 جرام بسعر 30 جنيها بدلا من 33 جنيه
شربات ورد 600 مل بسعر 31 جنيه بدلا من 35 جنيه
قها عصير أنواع زنة 25 جرام بسعر 7.75 جنيه
قها عصير مانجو زنة 25 جرام بسعر 9 جنيهات
أسعار المياه الطبيعية
قها مياه طبيعية زنة 600 مل بسعر 3.5 جنيه
نقاء مياه طبيعية زنة 1.5 لتر بسعر 6 جنيهات
نقاء مياه طبيعية زنة 650 مل بسعر 4 جنيهات
أسعار البسكويت
بسكويت نشادر زنة 500 جرام بسعر 70 جنيها بدلا من 75 جنيه
بسكويت برتقال زنة 500 جرام بسعر 70 جنيها بدلا من 75 جنيه
بسكويت شيكولاته زنة 500 جرام بسعر 70 جنيها بدلا من 75 جنيه
كعك بالسكر زنة 500 جرام بسعر 70 جنيها بدلا من 75 جنيه
بيتي فور عادي زنة 500 جرام بسعر 80 جنيه بدلا من 85 جنيه
معمول علبه زنة 400 جرام بسعر 35 جنيه بدلا من 40 جنيه
بقسماط مطحون زنة 500 جرام بسعر 19 جنيه بدلا من 20 جنيه
أسعار الحلويات
تورته مميزة 22 سم بسعر 130 جنيه بدلا من 150 جنيه
تورته مميزة 24 سم بسعر 165 جنيه بدلا من 190 جنيه
تورته مميزة 26 سم بسعر195 جنيه بدلا من 225 جنيه
تورته مميزة 28 سم بسعر 255 جنيه بدلا من 300 جنيه
فادج قطعة بسعر 20 جنيه بدلا من 25 جنيه
جاتوه فاخر قطعة بسعر 15 جنيه بدلا من 17 جنيه
جاتوه ملفيه فاخر قطعة بسعر 15 جنيه بدلا من 17 جنيه
جاتوه سواريه زنة 1 كيلو بسعر 130 جنيه بدلا من 150 جنيه
اكلير فاخر قطعة بسعر 15 جنيه بدلا من 17 جنيه
اكلير فاخر زنة 1 كيلو بسعر 130 جنيه بدلا من 150 جنيه
كب كيك 6 قطع بسعر 40 جنيه بدلا من 45 جنيه
انجلش كيك قالب زنة 350 جرام بسعر 30 جنيه بدلا من 35 جنيه
مولتو كيك قطعة بسعر 30 جنيه بدلا من 35 جنيه
سويرول قطعة بسعر 15 جنيه بدلا من 17 جنيه
ديسباستيو قالب بسعر 35 جنيه بدلا من 40 جنيه
شيز كيك قطعة بسعر 20 جنيه بدلا من 25 جنيه
بقلاوة بندق زنة 500 جرام بسعر 85 جنيه بدلا من 100 جنيها
جلاش زنة 500 جرام بسعر 45 جنيه بدلا من 50 جنيه
كنافة مكسرات زنة 500 جرام بسعر 85 جنيه بدلا من 100 جنيه
طبق مشكل شرقي مكسرات زنة 1 كيلو بسعر 170 جنيه بدلا من 200 جنيه
طبق مشكل شرقي ساده زنة 1 كيلو بسعر 120 جنيه بدلا من 140 جنيه
بسبوسه ساده زنة 500 جرام بسعر 50 جنيه بدلا من 60 جنيه
بسبوسه مكسرات زنة 500 جرام بسعر 85 جنيه بدلا من 100 جنيه
بلح الشام زنة 500 جرام بسعر 45 جنيه بدلا من 50 جنيها
اسعار المنظفات
شاور جل قسمة بسعر 65 جنيه بدلا من 70 جنيهًا
صابون غسيل أبو سمبل زنة 40 جرام بسعر 18.5 جنيه
أسعار اهلا مدارس
ورق تصوير A4 زنة 70 جرام بسعر 90 جنيها بدلا من 100 جنيه
وكشاكيل وكراسات أوزان مختلفة بتخفيضات تصل إلي 30%
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