الأرز بـ 25 والسكر بـ 27 جنيها، أسعار السلع الغذائية بمعرض القابضة للصناعات الغذائية

توافد كبير من المواطنين على المعرض الرئيسي للشركة القابضة للصناعات الغذائية في منطقة السواح بمحافظة القاهرة والمقام على مساحة 1000 متر مربع.

أضافت وزارة التموين أنه يتم طرح السلع بتخفيضات تصل إلي 30٪، كما تقرر محافظ القاهرة بإقامة معرض دائم في كل أنحاء محافظة القاهرة.

و يتم طرح نحو 3 آلاف طن من كافة السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم إنتاجها من خلال الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وتشمل مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، تسويق الأرز، السكر والصناعات التكاملية، مضارب رشيد، الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والمنظفات، مضارب البحيرة، مضارب الغربية، مضارب الدقهلية، أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات. المصرية للحوم والدواجن.

أسعار السلع الغذائية

سكر زنة 1 كيلو بسعر 27 جنيهًا بدلا من 35 جنيهًا

خل بلدنا زنة 900 جرام بسعر 10 جنيهات بدلا من 12 جنيهًا

كاتشب قها زنة 400 جرام بسعر 18.5 جنيه بدلا من 20 جنيهًا.

أسعار الارز

أرز الذهبي كامولينو3 زنة 1 كيلو بسعر 25 جنيه بدلا من 27 جنيه

أرز اكاديا عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 29 جنيه بدلا من 35 جنيه

أرز ريزو عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 25 جنيه بدلا من 32 جنيه

أرز لؤلؤة نسبة كسر 10% بسعر 24 جنيه بدلا من 30 جنيه

أرز لؤلؤة نسبة كسر 5% بسعر 26 جنيه بدلا من 30 جنيه.

أسعار زيوت الطعام

زيت خليط مارلي زنة 800 مل بسعر 40 جنيهًا بدلا من 60 جنيه

زيت خليط الفرنساوي زنة 1 لتر بسعر 62 جنيهًا بدلا من 80 جنيهًا

زيت خليط زمزم زنة 1 لتر بسعر 50 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا

زيت خليط بانيه زنة 800 مل بسعر 40 جنيهًا بدلا من 60 جنيهًا

زيت خليط كادو زنة 1 لتر بسعر 57 جنيه بدلا من 70 جنيه

زيت خليط الشرق زنة 5 لتر بسعر 255 جنيه بدلا من 285 جنيه

زيت ذرة نبع زنة 1 لتر بسعر 84 جنيه بدلا من 100 جنيه

زيت خليط زنة 800 مل بسعر 40 جنيها بدلا من 60

زيت عباد سلاسل زنة 1 لتر بسعر 60 جنيه بدلا من 80 جنيه

زيت خليط مرمورة زنة 800 مل بسعر 40 جنيه بدلا من 60 جنيه

زيت خليط زمزم زنة 800 مل بسعر 40 جنيه بدلا من 60 جنيه

أسعار صلصة الطعام

صلصة قها زنة 2 كيلو و750 جرام بسعر 145 جنيه بدلا من 155 جنيهًا

صلصة قها زنة 1100 جرام بسعر 60 جنيهًا بدلا من 65 جنيه

صلصة قها زنة 750 جرام سعر 50 جنيهًا بدلا من 55 جنيه

صلصة قها ظرف زنة 300 جرام بسعر 13.5 جنيه بدلا من 15 جنيه

صلصة قها ظرف زنة 50 جرام بسعر 3.25 جنيه بدلا من 4 جنيهات

صلصة قها علبة زنة 300 جرام بسعر 18 جنيه بدلا من 20 جنيهًا

أسعار المربي

مربي قها أنواع زنة 350 جرام بسعر 21 جنيه بدلا من 23 جنيه

مربي قها أنواع زنة 900 جرام بسعر 47 جرام بدلا من 50 جنيه

مربة قها أنواع زنة 2.5 كيلوجرام بسعر 126 جنيه بدلا من 135 جنيه

مربي في بيتي زنة 350 جرام بسعر 22 جنيه بدلا من 24 جنيه

أسعار الحلاوة الطحينية والطحينة

حلاوة طحينية أنواع زنة 350 جرام بسعر 40 جنيها بدلا من 45 جنيه

حلاوة طحينية اكسترا زنة 4 كيلو و800 جرام بسعر 450 جنيه بدلا من 475 جنيه

طحينة سمسم زنة 500 جرام بسعر 90 جنيه بدلا من 95 جنيه

ظرف طحينة سمسم بسعر 7 جنيهات بدلا من 8 جنيهات

طحينة فينوس زنة 950 جرام بسعر 170 جنيه

طحينة فينوس زنة 250 جرام بسعر 50 جنيه

أسعار الدواجن والاسماك

دواجن مجمدة زنة 1 كيلوجرام بسعر 135 جنيه بدلا من 145 جنيه

أوراك دجاج ساديا زنة 900 جرام بسعر 90 جنيه بدلا من 110 جنيهات

صدور دجاج ساديا زنة 450 جرام بسعر 60 جنيه بدلا من 75 جنيه

سمك فيليه باسا أبيض زنة 800 جرام بسعر 150 جنيها بدلا من 160 جنيهًا

أسعار اللحوم

لحم سوداني خلفي زنة 1 كيلوجرام بسعر 300 جنيه بدلا من 320 جنيه

لحم سوداني امامي زنة 1 كيلو جرام بسعر 280 جنيه بدلا من 300 جنيه

لحم سوداني مفروم زنة 1 كيلوجرام بسعر 250 جنيه بدلا من 280 جنيه

أسعار الدقيق

دقيق الكوثر اكسترا زنة 1 كيلو بسعر 18 جنيه بدلا من 20 جنيهًا

دقيق الكوثر جولد زنة 1 كيلو بسعر 20 جنيها بدلا من 22 جنيه

دقيق الحاسم زنة 1 كيلو بسعر 18 جنيه بدلا من 20 جنيهًا

دقيق السنبلة زنة 1 كيلو بسعر 16 جنيه بدلا من 18 جنيه

جيرمينا جنين القمح زنة 250 جرام بسعر 30 جنيه بدلا من 35 جنيه

مهلبية انواع زنة 200 جرام بسعر 20 جنيه بدلا من 23 جرام

خلطة الكيك أنواع زنة 400 جرام بسعر 25 جنيه بدلا من 30 جنيه

أسعار الخميرة

خميرة الطيب زنة 450 جرام بسعر 55 جنيه بدلا من 60 جنيهًا

خميرة جافة زنة 50 جرامًا سعر 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات

أسعار المشروبات

مشروب مانجو طبيعي زنة 170 جرام بسعر 11 جنيهًا بدلا من 13 جنيهًا

شربات قها زنة 835 جرام بسعر 30 جنيها بدلا من 33 جنيه

شربات ورد 600 مل بسعر 31 جنيه بدلا من 35 جنيه

قها عصير أنواع زنة 25 جرام بسعر 7.75 جنيه

قها عصير مانجو زنة 25 جرام بسعر 9 جنيهات

أسعار المياه الطبيعية

قها مياه طبيعية زنة 600 مل بسعر 3.5 جنيه

نقاء مياه طبيعية زنة 1.5 لتر بسعر 6 جنيهات

نقاء مياه طبيعية زنة 650 مل بسعر 4 جنيهات

أسعار البسكويت

بسكويت نشادر زنة 500 جرام بسعر 70 جنيها بدلا من 75 جنيه

بسكويت برتقال زنة 500 جرام بسعر 70 جنيها بدلا من 75 جنيه

بسكويت شيكولاته زنة 500 جرام بسعر 70 جنيها بدلا من 75 جنيه

كعك بالسكر زنة 500 جرام بسعر 70 جنيها بدلا من 75 جنيه

بيتي فور عادي زنة 500 جرام بسعر 80 جنيه بدلا من 85 جنيه

معمول علبه زنة 400 جرام بسعر 35 جنيه بدلا من 40 جنيه

بقسماط مطحون زنة 500 جرام بسعر 19 جنيه بدلا من 20 جنيه

أسعار الحلويات

تورته مميزة 22 سم بسعر 130 جنيه بدلا من 150 جنيه

تورته مميزة 24 سم بسعر 165 جنيه بدلا من 190 جنيه

تورته مميزة 26 سم بسعر195 جنيه بدلا من 225 جنيه

تورته مميزة 28 سم بسعر 255 جنيه بدلا من 300 جنيه

فادج قطعة بسعر 20 جنيه بدلا من 25 جنيه

جاتوه فاخر قطعة بسعر 15 جنيه بدلا من 17 جنيه

جاتوه ملفيه فاخر قطعة بسعر 15 جنيه بدلا من 17 جنيه

جاتوه سواريه زنة 1 كيلو بسعر 130 جنيه بدلا من 150 جنيه

اكلير فاخر قطعة بسعر 15 جنيه بدلا من 17 جنيه

اكلير فاخر زنة 1 كيلو بسعر 130 جنيه بدلا من 150 جنيه

كب كيك 6 قطع بسعر 40 جنيه بدلا من 45 جنيه

انجلش كيك قالب زنة 350 جرام بسعر 30 جنيه بدلا من 35 جنيه

مولتو كيك قطعة بسعر 30 جنيه بدلا من 35 جنيه

سويرول قطعة بسعر 15 جنيه بدلا من 17 جنيه

ديسباستيو قالب بسعر 35 جنيه بدلا من 40 جنيه

شيز كيك قطعة بسعر 20 جنيه بدلا من 25 جنيه

بقلاوة بندق زنة 500 جرام بسعر 85 جنيه بدلا من 100 جنيها

جلاش زنة 500 جرام بسعر 45 جنيه بدلا من 50 جنيه

كنافة مكسرات زنة 500 جرام بسعر 85 جنيه بدلا من 100 جنيه

طبق مشكل شرقي مكسرات زنة 1 كيلو بسعر 170 جنيه بدلا من 200 جنيه

طبق مشكل شرقي ساده زنة 1 كيلو بسعر 120 جنيه بدلا من 140 جنيه

بسبوسه ساده زنة 500 جرام بسعر 50 جنيه بدلا من 60 جنيه

بسبوسه مكسرات زنة 500 جرام بسعر 85 جنيه بدلا من 100 جنيه

بلح الشام زنة 500 جرام بسعر 45 جنيه بدلا من 50 جنيها

اسعار المنظفات

شاور جل قسمة بسعر 65 جنيه بدلا من 70 جنيهًا

صابون غسيل أبو سمبل زنة 40 جرام بسعر 18.5 جنيه

أسعار اهلا مدارس

ورق تصوير A4 زنة 70 جرام بسعر 90 جنيها بدلا من 100 جنيه

وكشاكيل وكراسات أوزان مختلفة بتخفيضات تصل إلي 30%