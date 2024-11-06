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اقتصاد

انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين في الأسواق

أسعار القمح المستورد
أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين في الأسواق، سجلت سعر القمح المستورد انخفاضًا يقدر بـ 100 جنيه في الطن، كما تراجع سعر طن الدقيق المستورد 200 جنيه في الأسواق.

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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 11900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12 ألف جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15100 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15300 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

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ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل توزيعها بالسوق السوداء في قنا

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انخفاض سعر القمح المستورد واستقرار الدقيق في الأسواق

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تباين أسعار القمح المستورد واستقرار الدقيق في الأسواق

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