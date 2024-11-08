أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه الأماكن الأسبوع المقبل، مليار دولار زيادة في عائدات الصادرات الزراعية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

شاركت شركة مصر للطيران في النسخة الـ44 من معرض سوق السفر العالمي (WTM) بلندن، الذي أقيم في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر.

أطلقت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة قافلة دعوية كبرى للواعظات في عدد من مساجد إدارة غرب مدينة نصر بالقاهرة، تحت عنوان "مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على استقرار الأسرة". شهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من الجمهور، واستقبلت المشاركات بحفاوة ملحوظة من الحضور.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متوسطة غدا السبت على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

اختتم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته للعاصمة البريطانية لندن، بلقاء مع المدير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية وعدد من ممثلي الغرفة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية لمصر والترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 156 مليون و881 ألفًا و37 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 7 نوفمبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

تقدم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى الحضري العالمي فى دورته ١٢، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في نجاح فعالياته والخروج بهذه الصورة المشرفة والنتائج التى ستنعكس على تحسين جودة حياة المواطنين فى مدن العالم.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا السبت، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على الجنوب، مائلا للبرودة ليلا فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نظم قطاع التعليم والطلاب واتحاد طلاب جامعة عين شمس، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر وبمشاركة كورال أون أحد كورالات جامعة عين شمس المتميزة رحلة ترفيهية إلى الإسماعيلية.

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، إنفوجراف جديد تحت عنوان (الموالح والبطاطس والبصل على رأس القائمة.. مليار دولار زيادة في عائدات الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2024).

أعلنت محافظة الجيزة عن بدء أعمال إنشاء أول كوبري فوق ترعة المريوطية جنوب مثلث سقارة، وذلك ضمن نطاق مركز ومدينة البدرشين.

نقيب الإعلاميين ينعى جيلان حمزة

نعى الدكتورطارق سعده نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسي الإعلامية القديرة جيلان حمزة التي وافتها المنية اليوم.

ترأس المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس الجمعية التأسيسية لشركة إنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، بحضور المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمساهمين.