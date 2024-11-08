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100 يوم صحة تعلن تقديم 156 مليون خدمة مجانية خلال 99 يوما

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 156 مليون و881 ألفًا و37 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 7 نوفمبر، وفي إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

 

حملة «100 يوم صحة» قدمت 454 ألفًا و665 خدمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و470 ألفا و332 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 454 ألفًا و665 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 390 ألفًا و380 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 98 ألفًا و843 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 35 ألفًا و777 خدمة، بالإضافة لتقديم 87 ألفا و73 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 41 ألفا و73 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 90 ألفًا و783 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 194 ألفًا و427 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و397 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 11 ألفًا و656 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2485 عملية، ضمن قوائم الانتظار.

حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ58 ألفا و763 مواطنا

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ58 ألفا و763 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

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ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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