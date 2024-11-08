إبراهيم صابر: القاهرة تشرفت باستضافة المنتدى الحضري العالمي

تقدم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى الحضري العالمي فى دورته ١٢، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في نجاح فعالياته والخروج بهذه الصورة المشرفة والنتائج التى ستنعكس على تحسين جودة حياة المواطنين فى مدن العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية الختامية للنسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى بحضور وزيرى الاسكان والتنمية المحلية، والسيدة آناكلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأضاف محافظ القاهرة "نختتم اليوم فعاليات المنتدى الحضرى العالمي في دورته الثانية عشرة تحت شعار " كل شئ يبدأ محليًا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جلسات المنتدى ناقشت الإجراءات المحلية من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة فتبادل المشاركون الرؤى والأفكار والخبرات حول التحديات الواقعية وإيجاد الحلول العملية لها، وقد أسفرت هذه الجلسات عن العديد من النقاشات الإيجابية أثناء فعاليات المنتدى لتكون خارطة طريق لحياة حضارية أفضل لمواطنينا حول العالم.

وأضاف محافظ القاهرة أن القاهرة تشرفت باستضافة هذا المنتدى الكبير، لتقدم القاهرة نموذجًا عمليًا لمدينة حضرية عريقة من 1055 عامًا، حافظت خلالها على عراقتها، وقامت بمواجهة العديد من التحديات المتراكمة من خلال التطوير والتحديث في مختلف المجالات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته باتخاذ العديد من الإجراءات الحاسمة للتغلب على مختلف التحديات خلال الـ عشر سنوات الماضية وبدعم ومتابعة د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لكافة المشروعات والتي تتماشي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحقق للدولة المصرية رؤيتها 2030 سعيًا لتأسيس الجمهورية الجديدة القائمة علي تحسين جودة حياة المواطنين وحل مشاكلهم.

إقامة ورشة عمل عن الفن والفنون للحضارة المصرية

وأضاف محافظ القاهرة أن إنطلاق المنتدي كان بافتتاح أسبوع القاهرة الحضري الذي شمل العديد من الفعاليات والأنشطة منها إقامة ورشة عمل عن الفن والفنون للحضارة المصرية ،والثقافة بالمتحف القومي للحضارة المصرية مرورًا ً بماراثون القاهرة للدراجات في وسط المدينة التاريخية.

كما شملت فعاليات أسبوع القاهرة الحضري افتتاح مشروع الفراغ العام بمدينة الأسمرات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأيضًا حضور ورشة العمل لمبادرة جودة الحياة.

معرض للحرف التراثية

وخلال أيام المنتدى تم تنظيم برنامج لفاعليات المدينة حيث تم افتتاح حديقة الاندلس بعد تطويرها ورفع كفائتها مع إقامة معرض للحرف التراثية بالحديقة استمر طوال أيام المنتدى بالتعاون مع وزارة الثقافة، كما نظمت زيارات لقرية الفواخير وشارع المعز ومنطقة خان الخليلي ومجمع الحرف التراثية، وأقيمت فعاليات فنية وثقافية تراثية للتعرف علي الفلكلور الشعبي بحديقة الازهر.

وقد اختتمت فعاليات المدينة باحتفالية بمحكى القلعة عرض فيها التراث الفنى والشعبي بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

وفي نهاية كلمته توجه محافظ القاهرة بالشكر لكل الجهات والوزرارت التي ساهمت في نجاح هذا الحدث الدولي وأيضًا الشباب والمتطوعين، وكافة وسائل الاعلام المحلي،والدولي علي التغطية المميزة لوقائع وفاعليات المنتدي.

كما توجه بالشكر لفريق عمل برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بقيادة أناكلولديا روسباخ والسيدة رانيا هداية، وأحمد رزق علي تعاونهم مع الحكومة المصرية لانجاح المنتدى، والخروج بأفضل صورة، كما توجه بالشكر للسفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدي.